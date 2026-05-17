Ebolajárvány: nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO, már 80 életet követelt a járvány

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában fellépő ebolajárványt.
A bejelentés az esetek számának gyors növekedését követően érkezett, és figyelmeztetések szerint a határokon átnyúló terjedés lehetősége is fennáll az aktívan zajló konfliktusok miatt.
Az afrikai egészségügyi hatóságok eddig legalább 246 gyanús esetet és több mint 80 halálesetet jelentettek Kongó Ituri tartományában. A járvány Mongwalu és Rwampara bányavárosok körüli területeken terjedt el, de feltételezett fertőzéseket Buniában is feljegyezték.
Egy beteg Kampalába utazott kezelésre, mielőtt belehalt a betegségbe, de a hatóságok szerint nincs bizonyíték a vírus széles körű helyi terjedésére Ugandában.
Az ebola Bundibugyo-törzse különösen aggasztónak számít, mivel jelenleg nincs ellene jóváhagyott vakcina. Terjedéséhez a fegyveres csoportok jelenléte, a tömeges vándorlás és a rossz higiéniai körülmények is hozzájárulhatnak - írja a Mirror.
A vírus testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján, illetve sérült bőrön keresztül terjed, súlyos vérzést és szervi elégtelenséget okozva. Korai tünetei közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás, amelyeket hányás, hasmenés, kiütések és vérzés követhet. Az ebolának nincs bizonyított gyógymódja, az átlagos halálozási arány a WHO szerint körülbelül 50 százalék.
