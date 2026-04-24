Indiana Jones nyomában: vadonatúj technológiával keresik a bibliai frigyládát

A frigyláda neve hallatán a legtöbbeknek Harrison Ford és a legendás Indiana Jones-filmek juthatnak eszébe, a valóságban viszont ez a tárgy a világ egyik legszentebb és legkeresettebb kincse. A Biblia szerint ebben őrizték a Mózesnek adott tízparancsolatot, ám Kr. e. 586-ban nyoma veszett, miután a babilóniaiak kifosztották Jeruzsálemet. Egészen mostanáig.
Dr. Chris McKinny régész szerint a megoldás nem egy távoli dzsungelben, hanem a lábunk alatt, Jeruzsálem ősi városában, Dávid városának mélyén található. A szakértő úgy véli, az izraeliták egy föld alatti üregbe menekítették az aranyat, mielőtt az ellenség elpusztította volna a templomot.
Izgatott és bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, ami ránk vár
– nyilatkozta lelkesen a régész, aki szerint a technológia végre utolérte a legendákat.
A kutatók nem ásókkal és csákányokkal esnek neki a szent helynek, hiszen az ásatás nemcsak méregdrága, hanem időigényes és etikailag is rendkívül kényes kérdés, ráadásul könnyen kárt tehetnek a keresett ereklyében. Ehelyett úgynevezett müondetektorokat használnak. Ezek a kozmikus sugárzásból származó elemi részecskék képesek áthatolni a kőzeten, és megmutatni, hol rejtőznek üregek vagy éppen nemesfémek a föld alatt – írja az Unilad.
McKinny professzor szerint, ha a láda valóban létezik, és tényleg arannyal vonták be – ahogy azt az írások tartják –, a műszerek azonnal jelezni fognak.
Ha a láda még mindig ott van a mélyben, a szkennelés ki fogja mutatni
– tette hozzá a szakértő.
Bár a régész óvatosan fogalmaz, és leszögezi: egyelőre csak egy erős elméletről van szó, a világ lélegzet-visszafojtva várja a mérések eredményét. Lehet, hogy karnyújtásnyira vagyunk a történelem legnagyobb régészeti szenzációjától?
