Megszakad a szív: Így üzent az elhunyt Babicsek Bernát a szeretteinek?

A tehetséges zenész-színész tragédiája sokkolta az országot, szerettei azóta sem tudják feldolgozni a feldolgozhatatlant. Babicsek Bernát 2021. december 31-én hunyt el füstmérgezésben, mindössze 41 éves volt. A gyász fájó sebei újra és újra felszakadnak, mint legutóbb a bíróságon, és most, amikor az emlékére elengedett fehér galambok közül egy visszatért.

Babicsek Bernát halála után ellepték a mécsesek házát (Fotó: MW archív)

Babicsek Bernát családja nem tudja feldolgozni a gyászt

Mint ismert, a népszerű színész főzni szeretett volna magának, de az asztalnál elaludhatott, miközben a konyhában rövidzárlat jelentkezett. A biztonsági rendszer jelzése alapján kiérkezett biztonsági őr azonban 2,5 perc után távozott a helyszínről anélkül, hogy ellenőrizte volna, mi okozta a riasztást. Babicsek Bernát holttestét szülei találták meg.

A fiam elment biztos mégis bulizni, és most alszik – gondoltam. Fél háromkor felhívtam, de nem vette fel. Elmentünk hozzá, a férjem észrevette, hogy nincs áram. A férjem be tudott menni, körbejárta a házat, zörgött. Éreztem, hogy nagyon nagy baj van, ezért betörte a férjem az ablakot. Aztán hallottam azt az óriási sikolyt. A férjem sikolyát. Egy járőr engedett be végül. Az első pillanatban az ember nem is tudja ezt felfogni, hogy ő már nincs. Először balesetre gyanakodtunk, nem is tudtuk, hogy riasztás történt. Csak másnap döbbentünk rá. Bármit csinálunk, tudjuk, hogy Bernátot nem fogjuk visszakapni. Ezt a fájdalmat még a járőrnek sem kívánom

– mondta tavaly a színész édesanyja a bírósági tárgyaláson.

Babicsek Bernát temetése után elengedett galambok közül egy visszatért (Fotó: Facebook/Babicsek Márta)

Visszatért a halálakor elengedett galamb

A harmonikaművész elvesztése olyan seb maradt Babicsek Bernát szülei és barátai szívén, amelyet az idő sem tud begyógyítani. A tragédia éjszakájára sokan még mindig úgy emlékeznek, mint a „rettegés éjszakájára”, amikor minden remény szertefoszlott. De mintha most egy égi jelet, vagy egy üzenetet kaptak volna. Babicsek Bernát édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán a hihetetlen történetet, miszerint előkerült egy galamb azok közül, amiket fia emlékére engedtek szabadon.

„Bernát bácsikája, Babicsek József galambászkodik. Halála után 41 fehér galambot Bernát emlékére gyűrűzött meg. Ebből fotózták le az egyiket Keszthely közelében.”

– írta a gyászoló édesanya, akit tavaly csúnyán betámadtak a neten.