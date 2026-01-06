45 év után hozták nyilvánosságra a jövőből jött idegenek rejtélyes üzenetét

Négy évtizeddel ezelőtt egy suffolki erdő vált egy hírhedt UFO-észlelés epicentrumává, amely nemcsak a tudósokat döbbentette meg, hanem még az Egyesült Államok Légierejét is sokkolta. Azonban az ehhez az eseményhez köthető üzenet éveken át titokban maradt.

Nyilvánosságra hozták a titkos UFO-üzenetet Fotó: Unsplash.com

Rejtélyes koordinátákkal üzent az UFO

1980. december 26-án és 28-án az amerikai légierő biztonsági személyzete arról számolt be, hogy egy szokatlan, narancssárga fényt láttak leszállni az erdőben. Ezt követően a RAF Woodbridge bázis parancsnok-helyettese, Charles Halt alezredes jelentést írt a Védelmi Minisztériumnak, amelyben részletesen leírta a rendleshami erdőben történt találkozását egy UFO-nak tűnő dologgal.

Egy katona, James W. Penniston őrmester azt állította, hogy szemtől szembe találkozott a titokzatos járművel az erdőben. Leleplező könyvében, ami a The Rendlesham Enigma: Book 1: Timeline címet kapta, azt állítja, hogy miután megérintette az azonosítatlan tárgyat, egy kódot ültettek telepatikusan az elméjébe.

Most, négy és fél évtizeddel a történtek után Penniston nyilvánosságra hozta az üzenetet. A titokzatos kód koordinátákat tartalmazott egy ősi helyhez, valamint egy üzenetet a jövő embereitől.

Az Emberiség Felfedezése 666 8100

– kezdődött az üzenet az őrmester szerint, ami ezt követően számos koordinátát és rejtélyes kifejezést tartalmazott, majd a következőt:

Származási év 8100.

Bár nyilvánosságra hozták a rejtélyes észlelést, pontos magyarázat még mindig nincs

John Burroughs, az amerikai légierő alkalmazottja, aki bemerészkedett az erdőbe, hogy megvizsgálja az észlelés helyszínét, azt állította, hogy mélyen az erdőben megpillantott egy jelzőfényt, ami zöld, piros, narancssárga és fehér fénnyel pislákolt, mielőtt egy ragyogó fehér villanás kitört, és egy bíborvörös, ovális, napszerű űrhajó jelent meg a tisztáson. Az objektum felrepült a fák fölé, majd fénysebességgel eltűnt.

Dr. David Clarke újságíró és tudós, akinek a tájékoztatási szabadság iránti kérelmei eredményeként a Védelmi Minisztérium nyilvánosságra hozta a Rendlesham-aktákat, úgy véli: az amerikai légierő biztonsági személyzete által látott első találkozás továbbra sem tisztázott.

Még mindig rejtélyes a dolog. Hogy mi történt azzal a három emberrel az első éjszaka, azt még mindig érthetetlennek találom. Talán láttak valami megmagyarázhatatlant

– jelentette ki.