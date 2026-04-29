Mégsem voltak olyan vérszomjasak? 5 dolog, amit rosszul tudtál a vikingekről

A vikingekről azt gondolják az emberek, hogy egy vérszomjas, barbár nép volt, akik leginkább abból éltek, hogy végigrabolták Európa gazdag országait, és szarvas sisakokban, kardokat és fejszéket lóbálva rontottak rá elődeinkre, hogy aztán áldozataik koponyájából vedeljék a bort. Nos, ennek Stephanie H. Smith, a TED történésze szerint vajmi kevés köze van a valósághoz. Szerinte a legtöbb dolog, amit a filmekben látunk, csak a 19. századi marketingesek, történetírók és zeneszerzők agyszüleménye.

8. századi viking harcos, aki bár félelmetes, messze nem volt olyan vészomjas, mint ahogy ma a köztudatban él. Fotó: 123RF

A viking megnevezés: nem egy népcsoportot jelölt hanem a tengeri rablóportyázást, mint foglalkozást.

A szarvas sisak: csak a 19. századi operaelőadások jelmeztervezői találták ki.

A koponyából ivás: egy 17. századi félrefordítás miatt terjedt el tévesen.

A női harcosok: DNS-vizsgálatok igazolták, hogy nők is voltak a viking harcosok között.

A tüzes temetés: a lángoló nyíllal meggyújtott hajó leginkább csak filmes látványelem.

Kevesen tudják, de vikingek valójában fölművesek voltak, akik kényszerből indultak útnak a 8. században. A TED videója szerint a viking szó eredetileg nem is egy népcsoportot jelölt, hanem egy foglalkozást. Azok a férfiak vállalták, hogy vikingnek állnak, akik szerettek volna vagyont és élelmet (na meg néha feleséget) gyűjteni maguknak és a családjuknak. A kis jégkorszak miatt ugyanis semmi nem termett meg a fagyott földben. Az éhínség és a belső társadalmi feszültségek miatt döntöttek úgy (miután az emberáldozat nem használt), hogy hajóra szállnak és elkezdenek portyázni. De nem csak rablásban jeleskedtek: profi kereskedők is voltak, akik behálózták az egész akkori világot. Ezt volt az egyetlen lehetőségük az életben maradásra.

5 tévhit, amit rosszul tudsz a vikingekről

Az alábbi 5 dolgot csak a média miatt társítjuk a vikingekkel, de az igazság messze nem hasonlít arra, mint amit a filmekben láttunk.

A szarvas sisak csak az opera-előadások kelléke volt

A legnagyobb tévhit, hogy a vikingek szarvakkal díszített sisakot viseltek. A régészek ugyan találtak ilyen darabokat, de azok 2000 évvel a vikingek kora előtt készültek, és valószínűleg csak rituálékhoz használták őket. De a harc hevében egy szarv csak arra lett volna jó, hogy az ellenség belekapaszkodhasson és lerántsa a harcos fejét. A valóságban egyszerű vas- vagy bőrfejfedőt hordtak.