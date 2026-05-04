Karnyújtásnyira a katasztrófától: Gigantikus űrszikla közeledik a Föld felé – Te is látni fogod szabad szemmel!

Sötét árnyék vetül a jövőnkre, vagy csak a tudomány eddigi legizgalmasabb pillanata előtt állunk? Egy hatalmas, potenciálisan veszélyes aszteroida tart a Föld felé, amely nemcsak méretével, hanem félelmetes becenevével is rettegésben tartja a fél világot. A szakemberek már tűkön ülve várják a 2029-es esztendőt, amikor a kozmikus látogató olyan közel kerül hozzánk, amit korábban elképzelhetetlennek tartottak.
A csillagászok nem véletlenül adták az égitestnek az Apophis (Apóphisz) nevet. Az ókori egyiptomi mitológiában ő a káosz és a sötétség istene, egy hatalmas kígyó, aki minden éjjel el akarja nyelni a Napot. Bár a névválasztásnál a kutatók bevallottan merítettek a Csillagkapu című sorozat gonosz karakteréből is, a veszély nagyon is valóságosnak tűnt az első pillanatban.
Tholen és a néhai Tucker már ismerték az Apophis nevet a Stargate SG-1 televíziós sorozat gonosz és hatalmas karaktere miatt
– ismerte el a NASA.
Amikor 2004-ben felfedezték, a tudósok lélegzete is elállt: az első számítások szerint ugyanis komoly esély volt rá, hogy a szikla 2029-ben, 2036-ban vagy 2068-ban becsapódik. Azóta a mérések pontosabbak lettek, de az adatok még mindig hátborzongatóak. 2029. április 13-án (stílszerűen egy pénteki napon!) az Apophis mindössze 32 ezer kilométerre suhan el mellettünk. Ez kisebb távolság, mint ahol a geostacionárius pályán keringő műholdjaink találhatók.
Az Eiffel-torony méretű, 4,6 milliárd éves űrszemét olyan közel jön, hogy a Föld gravitációja valósággal megdolgozza majd a testét.
A legfontosabb dolog, ami történni fog, hogy az Apophist a Föld gravitációja meghúzza, megcsavarja, megnyújtja és összenyomja majd, ahogy elhalad mellettünk
– írta közleményében az űrügynökség.
Bár a név baljós, a NASA mindenkit megnyugtat: a „Káosz Istene” ezúttal nem hozza el az apokalipszist, biztonságos távolságban marad. Ugyanakkor a találkozás nem marad nyomtalanul. A földközeli randevú annyira megviseli az aszteroidát, hogy megváltozik a Nap körüli pályája, sőt, még a saját tengelye körüli forgása is felgyorsulhat vagy lelassulhat – írja a People magazin.
A tudósok már útnak indították az OSIRIS-REx űrszondát, hogy testközelből vizsgálják meg a monstrumot, mert ahogy fogalmaztak: „még ha az Apophis nem is jelent közvetlen veszélyt a Földre, egy ekkora aszteroida ilyen közeli elhaladása bolygónk mellett rendkívül ritka esemény.”
