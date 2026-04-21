Ezek a csillagjegyek lesznek a Bika havának nagy nyertesei – te köztük vagy?

Kétségtelenül nehéz, mozgalmas időszakon vagyunk túl. Nem véletlenül: a Kos hava a merész, már-már meggondolatlan tettekről, a dinamikáról szólt, ugyanakkor kétségtelen, hogy nem lehet egy egész hónapon át 100 százalékon pörögni anélkül, hogy annak meg ne legyen a böjtje. Szerencsére hat csillagjegy nem csak fellélegezhet, de kifejezetten örülhet annak, hogy a Bika hava hétfőn kezdetét vette, ugyanis a következő hetekben rájuk mosolyog a szerencse.

Horoszkópunk nem csak jellemünket formálja, előnyös és hátrányos tulajdonságainkat határozza meg, de arra is hatással van, miként alakul az életünk rövidebb vagy épp hosszabb távon. A május 20-ig tartó Bika hava kiváló példa erre. Az univerzum kétségtelenül kegyeiben részesít pár csillagjegyet. De hogy kik is lesznek ők? Eláruljuk!

Ők lesznek a legszerencsésebb csillagjegyek a Bika havában

Bika csillagjegy

Kedves Bika, az univerzum nagyszerű születésnapi ajándékkal készül számodra: nem csak lehetőséget kapsz, de ötletekben és forrásokban is tobzódsz, ráadásul a szenvedélyedet is feltüzetik a csillagok. Úgy érzed, mintha most mindent elérhetnél – és ez valóban így is van.

Rák csillagjegy

Soha nem voltál oda a rohanásért: mindig is olyan életre vágytál, ami lassú sodrású, és ezt mi támogathatná jobban, mint a luxust és a kényelmet cseppet sem megvető Bika hava? Az előtted álló időszak mottója: legyen az öngondoskodás a mindennapjaid része! Ha ezt sikerül elérned, egy lépéssel közelebb leszel ahhoz az élethez, amire mindig is vágytál!

Vízöntő csillagjegy

Mindig is többre vágytál, mint a környezeted. Most azonban ezek a vágyak kezdenek egyre határozottabb formát ölteni, te pedig nem vagy rest meglépni a legbátrabb lépéseket, és hallatni a hangod, ha olyan ötleted van, ami senki másnak nem jut eszébe. Jó úton haladsz!