Ezek a csillagjegyek lesznek a Bika havának nagy nyertesei – te köztük vagy?

Kétségtelenül nehéz, mozgalmas időszakon vagyunk túl. Nem véletlenül: a Kos hava a merész, már-már meggondolatlan tettekről, a dinamikáról szólt, ugyanakkor kétségtelen, hogy nem lehet egy egész hónapon át 100 százalékon pörögni anélkül, hogy annak meg ne legyen a böjtje. Szerencsére hat csillagjegy nem csak fellélegezhet, de kifejezetten örülhet annak, hogy a Bika hava hétfőn kezdetét vette, ugyanis a következő hetekben rájuk mosolyog a szerencse.
Horoszkópunk nem csak jellemünket formálja, előnyös és hátrányos tulajdonságainkat határozza meg, de arra is hatással van, miként alakul az életünk rövidebb vagy épp hosszabb távon. A május 20-ig tartó Bika hava kiváló példa erre. Az univerzum kétségtelenül kegyeiben részesít pár csillagjegyet. De hogy kik is lesznek ők? Eláruljuk!
Kedves Bika, az univerzum nagyszerű születésnapi ajándékkal készül számodra: nem csak lehetőséget kapsz, de ötletekben és forrásokban is tobzódsz, ráadásul a szenvedélyedet is feltüzetik a csillagok. Úgy érzed, mintha most mindent elérhetnél – és ez valóban így is van.
Soha nem voltál oda a rohanásért: mindig is olyan életre vágytál, ami lassú sodrású, és ezt mi támogathatná jobban, mint a luxust és a kényelmet cseppet sem megvető Bika hava? Az előtted álló időszak mottója: legyen az öngondoskodás a mindennapjaid része! Ha ezt sikerül elérned, egy lépéssel közelebb leszel ahhoz az élethez, amire mindig is vágytál!
Mindig is többre vágytál, mint a környezeted. Most azonban ezek a vágyak kezdenek egyre határozottabb formát ölteni, te pedig nem vagy rest meglépni a legbátrabb lépéseket, és hallatni a hangod, ha olyan ötleted van, ami senki másnak nem jut eszébe. Jó úton haladsz!
Jól tudod, hogy a szerelem kihívásokkal jár: megtapasztaltad a múltban. Most ebből építkezel, és valami igazán nagyszerűt fogsz felhúzni. Közösség, család, intimitás, támogatás – mindig is ezek voltak a legfontosabb fogalmak számodra, és ezek most sokkal kézzelfoghatóbbak, mint eddig bármikor.
Igen hosszú időszak szólt arról, hogy a legfontosabb kapcsolataidban félreértettnek vagy épp megtévesztettnek érezted magad. Épp ezért nyílsz meg oly nehezen, bármennyire is szeretnél. Most azonban minden megváltozik, te pedig megtanulod ismét szenvedéllyel szeretni az életet.
Kedves Kos, az univerzum most olyan alapot nyújt neked, amire bármilyen álmot felépíthetsz. Túl régóta dédelgetsz bizonyos terveket, amik végre mozgásba lendülhetnek. Neked csak annyi a feladatod, hogy fókuszálj a célodra, és el is éred!
