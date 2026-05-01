Illy Roland Tamás mágus: „Spirituális szinten is fontos az anyák napja”

Anyák napja 2026-ban május 3-ára esik.

A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás égi titkot árult el: az univerzum is ünnepli az anyákat.

A teremtő erő minden nőben ott van, ha van gyerekük, ha nincs.

Ahogy előtte mindig, úgy az anyák napja 2026-ban is egy különleges időszak, amikor azt a személyt ünnepeljük, aki életet adott nekünk. Sokan már most gőzerővel készülnek, hogy a legszebb ajándékkal mosolyt csaljanak az édesanyjuk arcára. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint az anyák napját az égiek is nagy becsben tartják, nem véletlenül.

Anyák napján az univerzum is rámosolyog a nőkre. Illusztráció: My Ocean Production / Shutterstock

Anyák napja: az egész univerzum ünnepe

Ahogy az lenni szokott, az anyák napja minden év május első vasárnapjára esik, ami ezúttal május 3-án lesz. Ez az időszak a magyar mágus, Illy Roland Tamás szerint az égiek számára is fontos. Állítása szerint ekkor egy láthatatlan tér nyílik az univerzumok között.

– Az anyai energia az egyik legerősebb kötelék a világok között is. Sokszor azok az édesanyák is vigyáznak ránk, vezetnek minket, akik már elhunytak. Ezen a napon érzékenyebbek vagyunk erre a kapcsolatra. Az édesanyáddal, akár itt van még, akár már csak lélekben kapcsolódsz hozzá, ez a nap lehetőség a kapcsolódásra – mutatott rá a Borsnak a magyar Nostradamus, hozzátéve, hogy a jeles napnak spirituális szinten is hatalmas jelentősége van.

– Amikor az édesanyára gondolunk, legtöbbször a fizikai valóság jut eszünkbe, az, aki megszült, felnevelt minket. Spirituális szinten az anya ennél sokkal több. Ő az első kapocs az élethez. Az első energia, amit megtapasztalunk. Az első rezgés, ami formál minket – részletezte Tamás.

Az energia minden nőben ott van

Illy Roland Tamás felhívta a figyelmet, hogy minden nőben hihetetlen anyai erő rejlik; az anyai minőség nem csak a gyerekeket nevelő hölgyekre jellemző.

Az anyai minőség egy ősi, teremtő energia. Benned is ott van. Akkor is, ha van gyereked, és akkor is, ha nincs. Ez az a rész benned, amely gondoskodik, érez és képes feltétel nélkül adni, ugyanakkor az a rész is, amelyet neked kell megtanulnod saját magad felé fordítani

– üzent a nőknek a mágus.