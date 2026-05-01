Illy Roland Tamás mágus: „Spirituális szinten is fontos az anyák napja”

Illy Roland Tamás mágus: „Spirituális szinten is fontos az anyák napja”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 18:00
spiritualitásanyák napjaIlly Roland Tamásajándék
Május első vasárnapja egy olyan időszak, amely nem csupán a földi ajándékokról, hanem a háláról is szól. Illy Roland Tamás mágus szerint az anyák napja spirituális szinten is kiemelkedő fontosságú, ilyenkor felerősödhet a kapocs az élő és a másvilág között.
  • Anyák napja 2026-ban május 3-ára esik.
  • A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás égi titkot árult el: az univerzum is ünnepli az anyákat.
  • A teremtő erő minden nőben ott van, ha van gyerekük, ha nincs.

Ahogy előtte mindig, úgy az anyák napja 2026-ban is egy különleges időszak, amikor azt a személyt ünnepeljük, aki életet adott nekünk. Sokan már most gőzerővel készülnek, hogy a legszebb ajándékkal mosolyt csaljanak az édesanyjuk arcára. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint az anyák napját az égiek is nagy becsben tartják, nem véletlenül.

Anyák napján az univerzum is rámosolyog a nőkre. Illusztráció: My Ocean Production / Shutterstock

Anyák napja: az egész univerzum ünnepe

Ahogy az lenni szokott, az anyák napja minden év május első vasárnapjára esik, ami ezúttal május 3-án lesz. Ez az időszak a magyar mágus, Illy Roland Tamás szerint az égiek számára is fontos. Állítása szerint ekkor egy láthatatlan tér nyílik az univerzumok között.

– Az anyai energia az egyik legerősebb kötelék a világok között is. Sokszor azok az édesanyák is vigyáznak ránk, vezetnek minket, akik már elhunytak. Ezen a napon érzékenyebbek vagyunk erre a kapcsolatra. Az édesanyáddal, akár itt van még, akár már csak lélekben kapcsolódsz hozzá, ez a nap lehetőség a kapcsolódásramutatott rá a Borsnak a magyar Nostradamus, hozzátéve, hogy a jeles napnak spirituális szinten is hatalmas jelentősége van.

– Amikor az édesanyára gondolunk, legtöbbször a fizikai valóság jut eszünkbe, az, aki megszült, felnevelt minket. Spirituális szinten az anya ennél sokkal több. Ő az első kapocs az élethez. Az első energia, amit megtapasztalunk. Az első rezgés, ami formál minket – részletezte Tamás.

Az energia minden nőben ott van

Illy Roland Tamás felhívta a figyelmet, hogy minden nőben hihetetlen anyai erő rejlik; az anyai minőség nem csak a gyerekeket nevelő hölgyekre jellemző.

Az anyai minőség egy ősi, teremtő energia. Benned is ott van. Akkor is, ha van gyereked, és akkor is, ha nincs. Ez az a rész benned, amely gondoskodik, érez és képes feltétel nélkül adni, ugyanakkor az a rész is, amelyet neked kell megtanulnod saját magad felé fordítani

– üzent a nőknek a mágus.

Habár sokan ezekben a percekben is a legjobb anyák napi ajándék után kutatnak, a magyar Nostradamus szerint az univerzum legszentebb égi terében nem az anyagiság számít. Ahogy ott, úgy itt a Földön is értékesebb a szeretet.

– Egy gondolat, egy érzés, a csendes hála – ezek sokkal mélyebben hatnak, mint hinnéd. A legfontosabb a kapcsolódás, amiben az égiek egész évben támogatják az édesanyákat, akárcsak abban, hogy gyermekeikkel együtt megéljék az érzéseiket. Az anyák napja végső soron nem más, mint emlékezés. Arra, honnan jöttél, és arra, hogy benned is ott él az a teremtő erő, amely képes új életet adni – gondolatokban, érzésekben, döntésekben. Ez az igazi ajándék – zárta szavait Illy Roland Tamás mágus.

Illy Roland Tamás állítja: látja a múltat, a jelent és a jövőt. Képességével Dan Rivera, az Annabelle démoni babával utazó paranyomozó rejtélyes halála után is kutakodott, és hátborzongató, amit kiderített. A részletekért játszd le az alábbi videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu