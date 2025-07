„Tényleg vissza kellene vinni azt a babát!” – sokkoló részletek derültek ki az Annabelle baba gondozójának haláláról

A paranormális nyomozó, Dan Rivera tragikusan elhunyt, miközben az Egyesült Államokat járta a hónap elején az átkozott Annabelle babával. Azonban a halálát követő nyomozás sokkoló részteleteket tárt fel.

Úgy tűnik Annabelle nem volt jelen a paranormális nyomozó halálának idejében (Képünk illusztráció)Fotó: Boston Globe / GettyImages

A hadsereg egykori veteránja egy országos turné közepén járt a babával, amikor váratlanul elhunyt. A hivatalos vizsgálat során arról számoltak be, hogy a halálát megelőzően Rivera felkereste a New England Society of Psychic Research (NESPR) szervezetet Pennsylvaniában. Az 54 éves férfi épp Gettysburgben tartózkodott halála idején, ahol a Devils On the Run nevű túrnét vezette más szakemberekkel együtt.

Azonban sokkoló fordulatként Francis Dutrow, Adams megyei halottkém elárulta, hogy Annabelle nem volt a helyszínen, amikor ő megérkezett az elhunyt nyomozóhoz július 13-án, miután riasztották a hatóságokat.

A pennsylvaniai állami rendőrség gettysburgi egységei reagáltak egy haláleset bejelentésére Straban Townshipben, Adams megyében. A holttestet a szálloda alkalmazottai találták meg a szobában. A helyszínen semmi szokatlant vagy gyanúsat nem észleltek.

- közölte a halottkém Rivera haláláról, akit szállodai szobájában találtak meg holtan feküdve.

A férfi néhány órával a halála előtt még kollégáival volt, azonban közölte velük, hogy visszatér a szállására, mert rosszul érzi magát. Halálának oka egyelőre ismeretlen, és hivatalosan folyamatban lévő vizsgálatként rögzítették. A boncolási eredményeket szeptember végére várják.

Néhány hónappal az amerikai turné előtt Rivera közösségi média oldalán osztotta meg, hogy egy izgalmas és félelmetes kaland veszi kezdetét, amely során bemutatják a Warren okkult múzeumának legördögibb tárgyait. Ám nyolc héttel a turné kezdete előtt egy nő baljós figyelmeztetést intézett hozzá.

Nem értem, miért teszitek ki magatokat ilyen veszélynek. Tényleg vissza kellene vinni azt a babát! Lorraine Warren is azt mondta, hogy semmilyen körülmények között nem szabad megérinteni vagy elmozdítani

- írta a nő.

Az elátkozottnak tartott babát a híres paranormális kutatók, Ed és Lorraine Warren gondjaira bízták, a házaspár a Monroe városában található múzeumukban tartotta a babát egy üveg vitrinfal mögött, amelyen azt a felírta szerepelt, hogy "Figyelem: Semmiképp se nyissa ki."