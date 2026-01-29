Szabad-e elvinni egy kisgyereket az édesanyja temetésére? Pszichológus tanácsai Jákli Mónika tragédiája kapcsán

A múlt héten tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika halála kapcsán dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk arról, vajon hogyan élik meg a kisgyerekek a temetést. Szabad-e elvinni őket, vagy inkább tartsuk távol őket egy ilyen szomorú eseményről.
„A gyerekek 3–4 éves kor alatt nem értik a halál véglegességét. Számukra a temetés nem egy szimbolikus esemény, hanem elsősorban egy érzelmi tapasztalat. Minden attól függ, milyen légkör veszi őket körül, és ki van mellettük”
– magyarázza a pszichológus.
Dr. Makai Gábor hangsúlyozza, hogy a gyerek számára a temetés akkor lesz kezelhető, ha mellette áll valaki, akihez érzelmileg kötődik.
Nem az a kérdés, hogy a gyerek jelen van-e a temetésen, hanem hogy van-e ott valaki, aki támogatja, akihez biztonságban tud kapcsolódni”
– hangsúlyozza a pszichológus.
Sokan félnek attól, hogy az életben maradt szülő nem tudja egyszerre a saját gyászát és a gyerek igényeit kezelni egy ilyen helyzetben. Dr. Makai Gábor szerint „nem kell bűntudatot éreznie, ha nem tud teljesen a gyerekre figyelni. Ha egy másik, számára érzelmileg fontos felnőtt kíséri el a temetésre – ez lehet a nagyszülő, vagy más közeli rokon –, a gyerek akkor is biztonságban van, és a gyászélmény feldolgozásában nem marad el.”
A pszichológus kiemeli, hogy a temetés sikeres megéléséhez a felkészítés kulcsfontosságú.
Temetés előtt: a gyerekkel egyszerűen, nyíltan beszélni kell a halálról.
Mondjuk el neki, hogy anya már nem jön vissza, ő sajnos meghalt, de mi mindig itt leszünk, biztonságban vagy. A temetésen sok ember lesz ott, aki szomorú, ezért sírni fognak, ez természetes. Ez segít neki felkészülni az érzelmi élményre”
– hangsúlyozza a pszichológus.
Temetés közben: a gyerek kérdéseire folyamatosan válaszolni kell.
A gyereknek sok kérdése lesz, és ezekre azonnal reagálni kell. Ha látja, hogy mellette van valaki, aki érti, mit érez, és támogatja, sokkal jobban át tudja élni a helyzetet.”
Temetés után: fontos a beszélgetés és a játék. „A temetés után üljünk le vele, beszéljük át, mit érzett, mi volt ijesztő, mi volt szomorú. Játék közben is meg tudja mutatni, hogyan dolgozta fel a helyzetet.”
A szakértő kiemeli:
Nem baj, ha a gyerek sír, vagy félelmet mutat. Ez természetes reakció. A sírás azt jelzi, hogy feldolgozza az érzelmeket, és nem traumát okoz, amennyiben van mellette valaki, aki érzelmileg megtartja.”
A pszichológus szerint a legnagyobb veszély akkor van, ha a gyerek egyedül marad a kérdéseivel és érzéseivel. Ilyenkor hosszabb távon regressziós viselkedés, alvászavar, szorongás jelenhet meg.
Ha a gyerek mellett mindig ott van valaki, akihez kötődik, a félelmei csökkennek, és a temetés a gyászfeldolgozás részévé válhat, nem pedig akadályává.”
Érdekes megfigyelés a kicsiktől
Dr. Makai szerint a gyerekek kis „antennáikkal” figyelik a felnőttek érzelmeit:
Ők még nem értik, mi a temetés jelentése, de pontosan érzékelik, ki az aki szomorú, nyugodt, fél. A gyerekeknek ez az információ tölti ki a hiányzó puzzle-darabokat a fejükben. Ezért fontos, hogy legyen mellettük valaki, aki érzelmileg elérhető”
– magyarázza a pszichológus.
A szakértő álláspontja egyértelmű:
Ha felkészítjük a gyereket, elmagyarázzuk neki, mi fog történni, ki lesz mellette, és biztosítjuk az érzelmi támogatást, a temetés nem traumatikus. Sőt, segíthet a gyász feldolgozásában, mert megtanulja, hogy a szomorúság és a sírás természetes, és nem kell egyedül lennie ezekkel az érzésekkel”
– állítja dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.
Jákli Mónika temetése 2026. január 29-én, 11 órakor lesz az alistáli temető ravatalozójában.
