Szabad-e elvinni egy kisgyereket édesanyja temetésre? Pszichológus tanácsai Jákli Mónika tragédiája kapcsán

Szabad-e elvinni egy kisgyereket az édesanyja temetésére? Pszichológus tanácsai Jákli Mónika tragédiája kapcsán

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 08:45
A gyász mindig nehéz, de amikor egy kisgyerekről van szó, a szülők gyakran teljesen bizonytalanok. Jákli Mónika tragédiája felidézi, milyen fájdalmas helyzet áll elő, ha a családnak hirtelen kell megbirkóznia a veszteséggel. A legnagyobb kérdés ilyenkor: vigyük-e a gyereket a temetésre, vagy jobb, ha otthon marad? Erről kérdeztük dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust.
Bakk Lucia
A múlt héten tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika halála kapcsán dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk arról, vajon hogyan élik meg a kisgyerekek a temetést. Szabad-e elvinni őket, vagy inkább tartsuk távol őket egy ilyen szomorú eseményről. 

Dr. Makai Gábor, akivel Jákli Mónika halála kapcsán beszélgettünk.
Szabad-e elvinni egy kisgyereket édesanyja temetésre? Pszichológus tanácsai Jákli Mónika tragédiája kapcsán.
Fotó: Mudra László / Origo
  • Érzelmi biztonság: a gyereknek az érzelmileg elérhető felnőtt jelenléte fontos a temetésen.
  • Ha az apa megélné a gyászát, más, a gyermek számára fontos felnőtt is kísérheti őt a temetés alatt, ettől még nem kell bűntudatot éreznie.
  • A felkészítés kulcsfontosságú: előtte, közben és utána beszélgetés, a támogatás segíti a gyász feldolgozását a kisgyereknek.

Gyerek és temetés: vigyük el vagy sem? – szakértő válaszol Jákli Mónika tragédiája kapcsán felmerülő kérdésre

„A gyerekek 3–4 éves kor alatt nem értik a halál véglegességét. Számukra a temetés nem egy szimbolikus esemény, hanem elsősorban egy érzelmi tapasztalat. Minden attól függ, milyen légkör veszi őket körül, és ki van mellettük”

 – magyarázza a pszichológus. 

Az érzelmi biztonság a kulcs

Dr. Makai Gábor hangsúlyozza, hogy a gyerek számára a temetés akkor lesz kezelhető, ha mellette áll valaki, akihez érzelmileg kötődik.  

Nem az a kérdés, hogy a gyerek jelen van-e a temetésen, hanem hogy van-e ott valaki, aki támogatja, akihez biztonságban tud kapcsolódni”  

– hangsúlyozza a pszichológus.  

Sokan félnek attól, hogy az életben maradt szülő nem tudja egyszerre a saját gyászát és a gyerek igényeit kezelni egy ilyen helyzetben. Dr. Makai Gábor szerint „nem kell bűntudatot éreznie, ha nem tud teljesen a gyerekre figyelni. Ha egy másik, számára érzelmileg fontos felnőtt kíséri el a temetésre – ez lehet a nagyszülő, vagy más közeli rokon –, a gyerek akkor is biztonságban van, és a gyászélmény feldolgozásában nem marad el.”

Felkészítés: előtte, közben és utána  

A pszichológus kiemeli, hogy a temetés sikeres megéléséhez a felkészítés kulcsfontosságú.

Temetés előtt: a gyerekkel egyszerűen, nyíltan beszélni kell a halálról. 

Mondjuk el neki, hogy anya már nem jön vissza, ő sajnos meghalt, de mi mindig itt leszünk, biztonságban vagy. A temetésen sok ember lesz ott, aki szomorú, ezért sírni fognak, ez természetes. Ez segít neki felkészülni az érzelmi élményre” 

– hangsúlyozza a pszichológus.  

Temetés közben: a gyerek kérdéseire folyamatosan válaszolni kell. 

A gyereknek sok kérdése lesz, és ezekre azonnal reagálni kell. Ha látja, hogy mellette van valaki, aki érti, mit érez, és támogatja, sokkal jobban át tudja élni a helyzetet.”

Temetés után: fontos a beszélgetés és a játék. „A temetés után üljünk le vele, beszéljük át, mit érzett, mi volt ijesztő, mi volt szomorú. Játék közben is meg tudja mutatni, hogyan dolgozta fel a helyzetet.”

Jákli Mónika kislánya a temtésen (illusztráció)
A temetésre való felkészítés kulcsfontosságú: előtte, közben és utána beszélgetés és támogatás segíti a gyász feldolgozását a kisgyereknek.
Fotó: 123RF

A sírás és a félelem normális

A szakértő kiemeli: 

Nem baj, ha a gyerek sír, vagy félelmet mutat. Ez természetes reakció. A sírás azt jelzi, hogy feldolgozza az érzelmeket, és nem traumát okoz, amennyiben van mellette valaki, aki érzelmileg megtartja.”

A pszichológus szerint a legnagyobb veszély akkor van, ha a gyerek egyedül marad a kérdéseivel és érzéseivel. Ilyenkor hosszabb távon regressziós viselkedés, alvászavar, szorongás jelenhet meg. 

Ha a gyerek mellett mindig ott van valaki, akihez kötődik, a félelmei csökkennek, és a temetés a gyászfeldolgozás részévé válhat, nem pedig akadályává.”  

Érdekes megfigyelés a kicsiktől

Dr. Makai szerint a gyerekek kis „antennáikkal” figyelik a felnőttek érzelmeit:

Ők még nem értik, mi a temetés jelentése, de pontosan érzékelik, ki az aki szomorú, nyugodt, fél. A gyerekeknek ez az információ tölti ki a hiányzó puzzle-darabokat a fejükben. Ezért fontos, hogy legyen mellettük valaki, aki érzelmileg elérhető”

 – magyarázza a pszichológus.

A szakértő álláspontja egyértelmű:

Ha felkészítjük a gyereket, elmagyarázzuk neki, mi fog történni, ki lesz mellette, és biztosítjuk az érzelmi támogatást, a temetés nem traumatikus. Sőt, segíthet a gyász feldolgozásában, mert megtanulja, hogy a szomorúság és a sírás természetes, és nem kell egyedül lennie ezekkel az érzésekkel”

 – állítja dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus. 

Jákli Mónika temetése 2026. január 29-én, 11 órakor lesz az alistáli temető ravatalozójában.

Jákli Mónika temetés meghívó.
Gyerek és a temetés: vigyük el vagy sem? A szakértő válaszol Jákli Mónika temetés meghívó
Fotó: Facebook

