Szabad-e elvinni egy kisgyereket az édesanyja temetésére? Pszichológus tanácsai Jákli Mónika tragédiája kapcsán

A múlt héten tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika halála kapcsán dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk arról, vajon hogyan élik meg a kisgyerekek a temetést. Szabad-e elvinni őket, vagy inkább tartsuk távol őket egy ilyen szomorú eseményről.

Szabad-e elvinni egy kisgyereket édesanyja temetésre? Pszichológus tanácsai Jákli Mónika tragédiája kapcsán.

Fotó: Mudra László / Origo

Érzelmi biztonság: a gyereknek az érzelmileg elérhető felnőtt jelenléte fontos a temetésen.

Ha az apa megélné a gyászát, más, a gyermek számára fontos felnőtt is kísérheti őt a temetés alatt, ettől még nem kell bűntudatot éreznie.

A felkészítés kulcsfontosságú: előtte, közben és utána beszélgetés, a támogatás segíti a gyász feldolgozását a kisgyereknek.

Gyerek és temetés: vigyük el vagy sem? – szakértő válaszol Jákli Mónika tragédiája kapcsán felmerülő kérdésre

„A gyerekek 3–4 éves kor alatt nem értik a halál véglegességét. Számukra a temetés nem egy szimbolikus esemény, hanem elsősorban egy érzelmi tapasztalat. Minden attól függ, milyen légkör veszi őket körül, és ki van mellettük”

– magyarázza a pszichológus.

Az érzelmi biztonság a kulcs

Dr. Makai Gábor hangsúlyozza, hogy a gyerek számára a temetés akkor lesz kezelhető, ha mellette áll valaki, akihez érzelmileg kötődik.

Nem az a kérdés, hogy a gyerek jelen van-e a temetésen, hanem hogy van-e ott valaki, aki támogatja, akihez biztonságban tud kapcsolódni”

– hangsúlyozza a pszichológus.

Sokan félnek attól, hogy az életben maradt szülő nem tudja egyszerre a saját gyászát és a gyerek igényeit kezelni egy ilyen helyzetben. Dr. Makai Gábor szerint „nem kell bűntudatot éreznie, ha nem tud teljesen a gyerekre figyelni. Ha egy másik, számára érzelmileg fontos felnőtt kíséri el a temetésre – ez lehet a nagyszülő, vagy más közeli rokon –, a gyerek akkor is biztonságban van, és a gyászélmény feldolgozásában nem marad el.”

Felkészítés: előtte, közben és utána

A pszichológus kiemeli, hogy a temetés sikeres megéléséhez a felkészítés kulcsfontosságú.

Temetés előtt: a gyerekkel egyszerűen, nyíltan beszélni kell a halálról.

Mondjuk el neki, hogy anya már nem jön vissza, ő sajnos meghalt, de mi mindig itt leszünk, biztonságban vagy. A temetésen sok ember lesz ott, aki szomorú, ezért sírni fognak, ez természetes. Ez segít neki felkészülni az érzelmi élményre”

– hangsúlyozza a pszichológus.