„Úgy döntöttem, élni fogok, mert ő már nem teheti meg” – 13 hónappal a halála után született meg a meggyilkolt riporter gyermeke

A floridai újságíró-társadalmat 2023 februárjában rázta meg a hír: a mindössze 24 éves Dylan Lyonst munka közben, egy tömeglövöldözés során érte a halál. A fiatal riporter épp egy korábbi gyilkosságról tudósított, amikor a fegyveres ámokfutó rájuk rontott. Dylan a helyszínen meghalt, hátrahagyva élete szerelmét és közös álmaikat. Casey világa abban a pillanatban összeomlott.
Amikor megtudtam, hogy a férfit, akibe olyan mélyen szerelmes voltam, meggyilkolták... azt sosem felejtem el. Néha még most is vannak rohamaim, egyszerűen képtelen voltam megállni a lábamon
– emlékezett vissza a gyászoló nő a legnehezebb órákra.
A pár már a tragédia előtt tervezte a családalapítást, sőt, Dylan egy hónappal a halála előtt már terhességi tesztet is vetetett menyasszonyával, annyira vágyott az apaságra. Casey a gyász legsötétebb óráiban döntött: nem hagyja, hogy szerelme emléke a sírba szálljon. Az orvostudomány segítségével, a tragédia utáni órákban sikerült mintát venni az elhunyt riportertől, hogy később egy béranya segítségével megszülethessen közös gyermekük.
A folyamat nem volt egyszerű: az idővel versenyeztek, hiszen a DNS kinyerésére mindössze 24-36 óra állt rendelkezésre, miközben a rendőrségi vizsgálat miatt Dylan testét nem adták ki azonnal.
A küzdelem végül sikerrel járt. Idén március 19-én megszületett a kis Dylan. A névválasztás nem volt véletlen: a zsidó hagyományok szerint az elhunyt szeretteik után nevezik el a gyerekeket, Casey pedig úgy érezte, ez a legszebb módja a tiszteletadásnak.
Úgy döntöttem, élni fogok, mert Dylan már nem teheti meg. Érte akarok élni
– mondta az anya, aki ma már Dylan szüleivel él együtt, akik mindenben támogatják őt.
Bár a kisfiú soha nem ismerheti meg az apját, Casey mindent megtesz, hogy a gyerek tudja, ki volt a hőse. Az édesanya szemei akkor is könnybe lábadnak, ha a jövőre gondol, de tudja: nincs egyedül.
Dylan nagyon is él az én szívemben, és most már a fiunk szívében is. Örökké velünk marad
– zárta a vallomást Casey.
A kisbaba érkezése igazi csoda a floridai család számára, és bár az apa fizikai valójában nincs ott, a tekintete ott csillog a kisfia szemében. A gyilkos golyó egy életet kioltott, de egy újat nem tudott megakadályozni – írja a People magazin.
