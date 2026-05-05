„Úgy döntöttem, élni fogok, mert ő már nem teheti meg” – 13 hónappal a halála után született meg a meggyilkolt riporter gyermeke

A floridai újságíró-társadalmat 2023 februárjában rázta meg a hír: a mindössze 24 éves Dylan Lyonst munka közben, egy tömeglövöldözés során érte a halál. A fiatal riporter épp egy korábbi gyilkosságról tudósított, amikor a fegyveres ámokfutó rájuk rontott. Dylan a helyszínen meghalt, hátrahagyva élete szerelmét és közös álmaikat. Casey világa abban a pillanatban összeomlott.

Amikor megtudtam, hogy a férfit, akibe olyan mélyen szerelmes voltam, meggyilkolták... azt sosem felejtem el. Néha még most is vannak rohamaim, egyszerűen képtelen voltam megállni a lábamon

– emlékezett vissza a gyászoló nő a legnehezebb órákra.

A halál sem állíthatta meg őket

A pár már a tragédia előtt tervezte a családalapítást, sőt, Dylan egy hónappal a halála előtt már terhességi tesztet is vetetett menyasszonyával, annyira vágyott az apaságra. Casey a gyász legsötétebb óráiban döntött: nem hagyja, hogy szerelme emléke a sírba szálljon. Az orvostudomány segítségével, a tragédia utáni órákban sikerült mintát venni az elhunyt riportertől, hogy később egy béranya segítségével megszülethessen közös gyermekük.

A folyamat nem volt egyszerű: az idővel versenyeztek, hiszen a DNS kinyerésére mindössze 24-36 óra állt rendelkezésre, miközben a rendőrségi vizsgálat miatt Dylan testét nem adták ki azonnal.

Így mentették meg a riporter örökségét

A küzdelem végül sikerrel járt. Idén március 19-én megszületett a kis Dylan. A névválasztás nem volt véletlen: a zsidó hagyományok szerint az elhunyt szeretteik után nevezik el a gyerekeket, Casey pedig úgy érezte, ez a legszebb módja a tiszteletadásnak.

Úgy döntöttem, élni fogok, mert Dylan már nem teheti meg. Érte akarok élni

– mondta az anya, aki ma már Dylan szüleivel él együtt, akik mindenben támogatják őt.

TV Reporter Was Killed on the Job. Years Later, Fiancée Has 'Beautiful' Baby Boy with His Posthumous DNA (Exclusive) https://t.co/gnYVELrBNm — People Parents (@People_Parents) May 3, 2026

Bár a kisfiú soha nem ismerheti meg az apját, Casey mindent megtesz, hogy a gyerek tudja, ki volt a hőse. Az édesanya szemei akkor is könnybe lábadnak, ha a jövőre gondol, de tudja: nincs egyedül.

Dylan nagyon is él az én szívemben, és most már a fiunk szívében is. Örökké velünk marad

– zárta a vallomást Casey.