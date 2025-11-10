A top1 legveszélyesebb betegség, így véd ki a halálos bajt!

Az amerikai tudósok szerint van egy olyan súlyos betegség, mely gyakran akkor mutat tüneteket, ha már az állapot előrehaladott stádiumába kerül.

Emberek vesztét okozhatja ez a súlyos betegség Fotó: freepik.com

Súlyos betegség, mely emberek millióit fenyegeti

Új adatok szerint, körülbelül 788 millió ember szenved krónikus vesebetegségben, amely több, mint kétszerese a három évtizede mért számnak. Ez azt jelenti, hogy 10 emberből egy él ezzel a betegséggel, a vese fokozatosan leáll, így a szervezet nem képes eltávolítani a salakanyagot és a feleslege folyadékot a vérből.

A krónikus vesebetegség már évente körülbelül másfél millió ember halálát okozza, azóta már a 10 leggyakoribb halálesetek között tartják számon. Olyan betegségeket előz meg, mint a tuberkolózis, bélrák és májbetegség. A tanulmány mögött álló szakértők szerint a krónikus vesebetegek számának növekedése abból ered, hogy a világ népessége növekszik és tovább él, így egyre több ember éli meg azt a kort, amikor a vesefunkciók leállnak.

A legnagyobb kockázati tényezők a magas vércukorszint, magas vérnyomás és a magas testtömegindex. A világon élő felnőttek nagyjából 14 százaléka szenved valamilyen vesekárosodásban, de a legtöbben nem is tudnak róla, mivel vagy tünetmentes az állapot vagy eléggé későn üti fel a fejét a baj.

A krónikus vesebetegség korai stádiumában nem jár tünetekkel, így sokaknál ki sem derül, hogy ebben szenvednek. Ahogy a vesék elveszítik a funkcióikat, a szervezetben salakanyagok és folyadék halmozódik fel, ami viszketést, duzzanatot és súlyos fáradtságot okoz.

Sokaknál akkor diagnosztizálják a betegséget, mikor már transzplantációra vagy dialízisre van szükség.

A krónikus vesebetegséget aluldiagnosztizálják és alulkezelik

- idézi a The Sun Morgan Grams professzort, a tanulmány egyik vezetőjét.

Az Amerikai Nefrológia Társaság Vese hetén bemutatott új kutatás azt is megállapította, hogy károsodott vesefunkció növeli a szívbetegségek kockázatát.

A krónikus vesebetegség gyakori, halálos, és egyre súlyosbodó állapotot képvisel, mint jelentős közegészségügyi probléma

- árulta el Josef Coresh professzor.