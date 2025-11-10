A top1 legveszélyesebb betegség, így véd ki a halálos bajt!

Az amerikai tudósok szerint van egy olyan súlyos betegség, mely gyakran akkor mutat tüneteket, ha már az állapot előrehaladott stádiumába kerül.
Új adatok szerint, körülbelül 788 millió ember szenved krónikus vesebetegségben, amely több, mint kétszerese a három évtizede mért számnak. Ez azt jelenti, hogy 10 emberből egy él ezzel a betegséggel, a vese fokozatosan leáll, így a szervezet nem képes eltávolítani a salakanyagot és a feleslege folyadékot a vérből.
A krónikus vesebetegség már évente körülbelül másfél millió ember halálát okozza, azóta már a 10 leggyakoribb halálesetek között tartják számon. Olyan betegségeket előz meg, mint a tuberkolózis, bélrák és májbetegség. A tanulmány mögött álló szakértők szerint a krónikus vesebetegek számának növekedése abból ered, hogy a világ népessége növekszik és tovább él, így egyre több ember éli meg azt a kort, amikor a vesefunkciók leállnak.
A legnagyobb kockázati tényezők a magas vércukorszint, magas vérnyomás és a magas testtömegindex. A világon élő felnőttek nagyjából 14 százaléka szenved valamilyen vesekárosodásban, de a legtöbben nem is tudnak róla, mivel vagy tünetmentes az állapot vagy eléggé későn üti fel a fejét a baj.
A krónikus vesebetegség korai stádiumában nem jár tünetekkel, így sokaknál ki sem derül, hogy ebben szenvednek. Ahogy a vesék elveszítik a funkcióikat, a szervezetben salakanyagok és folyadék halmozódik fel, ami viszketést, duzzanatot és súlyos fáradtságot okoz.
Sokaknál akkor diagnosztizálják a betegséget, mikor már transzplantációra vagy dialízisre van szükség.
A krónikus vesebetegséget aluldiagnosztizálják és alulkezelik
- idézi a The Sun Morgan Grams professzort, a tanulmány egyik vezetőjét.
Az Amerikai Nefrológia Társaság Vese hetén bemutatott új kutatás azt is megállapította, hogy károsodott vesefunkció növeli a szívbetegségek kockázatát.
A krónikus vesebetegség gyakori, halálos, és egyre súlyosbodó állapotot képvisel, mint jelentős közegészségügyi probléma
- árulta el Josef Coresh professzor.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felvette a krónikus vesebetegséget a 2030 előtt kezelendő prioritási betegségek listájára.
A krónikus vesebetegség jelei:
