A váci kripta titkai – A XVIII. századi múmiák lenyűgöző története

A váci múmiák egy véletlen felfedezés nyomán kerültek elő egy befalazott kriptából.

A különleges mikroklíma miatt a testek természetes módon maradtak fenn évszázadokon át.

A leletek sokat elárulnak a XVIII. századi emberek életéről, betegségeiről és szokásairól.

A váci múmiák felfedezése egy különös véletlennek köszönhető. 1994-ben a Domonkos-rendi szerzetesek által épített váci Fehérek templomának felújítási munkálatai során egy munkás repedést vett észre a falon. Amikor megütötte kalapácsával, üreges hangot hallott, és kiderült, hogy mögötte egy befalazott kripta bejárata rejtőzik. A munkások a plébános jelenlétében, óvatosan kibontották a fal egy részét. A mögötte feltáruló kőlépcső pedig egy elfeledett kriptába vezetett.

A váci múmiák különleges állapotban maradtak fenn a kriptában

A kriptába leérve döbbenetes látvány fogadta őket: egymásra halmozott, díszesen festett koporsók töltötték meg a teret, melyekben a különleges mikroklímának köszönhetően a holttestek természetes úton mumifikálódtak az elmúlt évszázadok során. A 265 múmia főként a tehetősebb váci polgárok, illetve egyházi személyek közül került ki.

A váci múmiák titkai

A váci Fehérek templomának kriptájában uralkodó egyedülálló mikroklíma kulcsfontosságú volt a holttestek természetes mumifikálódásához.

A váci kripta mikroklímáját több tényező együttes hatása alakította ki. A templom építészeti kialakítása, a föld alatti elhelyezkedés, valamint a kripta szellőzőrendszere biztosította a folyamatos légáramlást és a relatív páratartalom alacsony szinten tartását. Ez a száraz levegő elvonta a testekből a nedvességet, ami elengedhetetlen a bomlási folyamatok lelassításához, megállításához.

Emellett a testeket fenyőfa koporsókba helyezték, köréjük faforgácsot szórtak, amely felszívta a testnedveket, elősegítve a kiszáradást. A fenyőfa gyantája pedig további konzerváló hatással bírt, hozzájárulva a holttestek ilyen jó állapotban való megmaradásához évszázadokon keresztül.

A kriptában a mumifikálódás teljesen természetes módon zajlott le a környezeti feltételeknek köszönhetően. A levegő összetétele, az állandó 991–1009 hPa légnyomás, és a hőmérséklet állandósága (8-11 °C között) szintén hozzájárult a szövetek dehidratációjához és a mikrobiológiai aktivitás minimalizálásához.