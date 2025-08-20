Perui idegen múmiák rejtélye megoldódott! A tudósok mégis vitatkoznak

Egy perui sírásó fedezett fel egy UFO mumifikált maradványait, aminek mindössze három ujja és lábujja volt. Az elképesztő felfedezés 2015-ben történt. A furcsa maradványok azonnal összeesküvés-elméletek tucatjait szülték, miszerint egyesek földönkívülieknek vélték őket, mások egy eddig ismeretlen emberi faj bizonyítékát látták bennük, míg sok szakértő kezdettől fogva csalásra gyanakodott.

Több UFO testet vizsgálnak a tudósok

A kutatók szerint az egyedekben megőrződtek szövetek, izmok, sőt belső szervek is, egyikük pedig talán terhes volt halálakor. Jesse Michels amerikai újságíró és podcaster a helyszínen járt, és azt állítja, nem talált bizonyítékot arra, hogy a múmiák ne lennének földi eredetűek. Inkább egy rég kihalt, föld alatti embercsoport maradványaira gyanakszik.

A DNS-vizsgálatok során a bioinformatikusok egy genetikai mutációt azonosítottak, amely kapcsolatban állhat bizonyos ujjdeformitásokkal, például a polidaktiliával. Ez a jelenség már korábbi perui leleteknél is ismert volt. Az elemzések szerint a múmiák genetikai állománya döntően emberi, bár a minták töredezettsége és a környezeti szennyeződés nehezítette a vizsgálatokat. Az egyik példány, „Victoria”, szintén emberi eredetet mutatott.

Dr. David Ruiz Vela odáig ment, hogy felvetette, hogy egyes múmiák akár hibridek is lehetnek, különböző emberi vagy főemlős populációk keveredéséből.

A vita közben többször is botrány robbant ki. 2022-ben a múmiákat még a mexikói kongresszus előtt is bemutatták, de hamarosan kiderült, hogy néhány példány valójában turisztikai célra készített báb, állati csontokból és modern ragasztóval összeállítva. Flavio Estrada igazságügyi archeológus szerint ez végleg cáfolja a földönkívüli eredetet:

Nem idegenek, nem más bolygóról származnak, hanem emberi kéz által fabrikált hamisítványok

- idézi a szakember szavait az Express.

A DNS-eredmények döntően emberi eredetre mutatnak, a rejtélyt még nem sikerült teljesen lezárni.