Űrszemét: 9 megdöbbentő és furcsa dolog, amit az ember az űrben hagyott

Amíg mi itt a földön a szelektív hulladékgyűjtéssel szerencsétlenkedünk, a fejünk felett egy komplett szeméttelep repked. Az elmúlt 70 évben az emberiség mindegy 220 000 tárgyat állított Föld körüli pályára, amelynek nagyja ma már űrszemét lett. A milliárdosok játékszereitől a konkrét emberi ürülékig minden megtalálható. Összeszedtük a 9 legfurcsább dolgot, ami remélhetőleg még egy ideig nem esik a fejünkre.

Elon Musk Tesla Roadstere, ami jelenleg a Marson is túl nyúló pályán kering a Nap körül. Ezen kívül még számos űrszemét kering odafent

Vanguard-1: az űrkutatás elpusztíthatatlan, örök mementója, ami 1958 óta kering a Föld körüli pályán.

Elon Musk Teslája: egy meggyvörös kabrió, amiben egy bábu hallgatja a semmit.

Szerszámosláda: egy 100 ezer dolláros táska, amit egy asztronauta ejtett el.

Vizeletkristályok: az Apollo-missziók fagyott aranyesője.

Elhagyott szerszámok, urnák és egyéb balesetek.

Bertrand Russell, az Isten nem létezésének bizonyításával kapcsolatban mondta egyszer, hogyha azt állítaná, hogy a Föld és a Mars között egy parányi kínai teáskanna kering a Nap körül, amit még a legerősebb távcsöveinkkel sem lehet látni, senki nem tudná őt megcáfolni. Nos, akármit is gondoljunk Istenről és a teáskannákról, abban egyetérhetünk, hogy az emberi hülyeségnél nincs nagyobb erő a világon. Ha kínai teáskannát nem is, de például Teslát már sikerült a Föld és Mars közé eljuttatnunk. A legújabb Hold-misszó remek apropót ad ahhoz, hogy megemlékezünk a 9 legfurcsább dologról, amit az emberiség jó ütletnek tartott az űrbe juttatni.

9 furcsa, ember által feljuttatott űrszemét

Készülj fel, mert a következő lista után más szemmel nézel majd a csillagos égre: lehet, hogy amit hullócsillagnak hittél, az valójában csak egy elszabadult villáskulcs vagy egy űrhajós elfeledett tízóraija. Az emberiség egészen elképesztő dolgokat hagyott az űrben.

1. Az űrkutatás dédpapja: a Vanguard-1

Ez a legrégebbi ember alkotta tárgy, ami még mindig kering a Föld körül. A világ legöregebb műholdja tulajdonképpen egy 15 centiméter átmérőjű alumíniumgömb, ami 91 centiméteres antennafesztávval rendelkezik. 1958-ban lőtték fel, és bár már évtizedek óta nem sugároz jelet, egyelőre esze ágában sincs visszatérni. Érdekesség, hogy ennek a műholdnak a pályájából következtettek először arra, hogy a Föld nem teljesen gömb alakú.