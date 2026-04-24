Donald Trump elárulta, hisz-e a földönkívüliekben

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump elmondta: nem feltétlenül hisz az ufókban.

Egyre több bejelentés érkezik az amerikai haditengerészet pilótái által észlelt azonosítatlan repülő objektumokról. Egy exkluzív interjúban, amelyet George Stephanopoulos, az ABC News vezető műsorvezetője készített ezen a héten, az elnököt arról kérdezték, mit gondol a megnövekedett jelentésekről.

Azt akarom, hogy azt gondolják, amit akarnak. Mondják, és én láttam, olvastam és hallottam is. Volt egy nagyon rövid megbeszélésem erről. Az emberek azt mondják, hogy ufókat látnak. Elhiszem? Nem különösebben

- jelentette ki Trump.

Megkérdezték arról is, hogy tudna-e róla, ha léteznének földönkívüliek. Elmondta, hogy nagyszerű pilótáik vannak, és ők biztosan tudnának róla. A haditengerészet idén frissítette az irányelveit arra vonatkozóan, hogy a pilóták hogyan jelentik az „engedély nélküli és/vagy azonosítatlan repülőgépek” észlelését, mivel az elmúlt években megnőtt a bejelentések száma.

Az elmúlt években számos bejelentés érkezett jogosulatlan és/vagy azonosítatlan repülőgépekről, amelyek különböző katonai ellenőrzésű lőterekre és kijelölt légterekbe léptek be

- árulta el Joseph Gradisher, a haditengerészeti műveletek információs hadviselésért felelős helyettes parancsnokának szóvivője. Hozzátette: biztonsági okokból ezeket a bejelentéseket nagyon komolyan veszik, és mindegyiket kivizsgálják.