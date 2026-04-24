Azt hitte, csak emésztési gondjai vannak – az orvosok végül 9 hónapot adtak neki

Egyszerű emésztési problémának tűnt, de a valóság sokkal súlyosabb volt. Lawrence Fox története sokakat figyelmeztet arra, hogy a test jelzéseit soha nem szabad félvállról venni.

Emésztési gondokkal kezdődött a súlyos betegség

A 67 éves, angliai Canterburyben élő férfi 2024 júliusában kezdte észrevenni, hogy valami nincs rendben. Elmondása szerint az étel gyakorlatilag „átment rajta”, nem emésztette meg rendesen.

Nem emésztettem meg az ételt. Gyakorlatilag egyből távozott belőlem

– fogalmazott.

Gyakori hasmenéssel küzdött, a széklete nagyon laza volt, és szinte minden étkezés után rövid időn belül rohannia kellett a mosdóba. Az orvosok kezdetben bélfertőzésre, konkrétan divertikulitiszre gyanakodtak. Antibiotikumot kapott, de az állapota nem javult. Augusztusra sem múltak el a tünetek, ezért gyomortükrözést végeztek rajta, ami nem mutatott ki semmit. Ezt követően novemberre CT-vizsgálat következett.

Fox ekkor még nem aggódott különösebben. Elmondása szerint inkább örült annak, hogy kivizsgálják. Ráadásul ekkoriban az édesanyja súlyos szepszissel küzdött, így a saját tüneteit részben a stressznek tudta be, beleértve a több mint 6 kilogrammos fogyását is. A vizsgálatok azonban végül sokkoló eredményt hoztak: 4-es stádiumú hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála. A daganat körülbelül 7,5 centiméteres volt, és olyan közel helyezkedett el egy artériához, hogy nem lehetett megoperálni. Az orvosok közölték vele, hogy mindössze kilenc hónapja lehet hátra.

Ez felébreszti az embert

– mondta a diagnózisról.

Fox kemoterápiás kezelést kapott, összesen 12 alkalommal, alkalmanként kilenc órán keresztül. A kezelés hatására a daganat jelentősen zsugorodott, körülbelül 1,2 centiméteresre, így már nem sorolták a 4-es stádiumba. A korábban aktív életet élő férfi mára visszatért a sporthoz, és pilatesezni is elkezdett. A jövőben az úszást is szeretné újra beépíteni a mindennapjaiba, tudta meg a People.

Ha nem érzed jól magad, és az emésztéseddel van gond, ha gyakran van gyomorégésed vagy megváltozik a székleted minden különösebb ok nélkül, menj el orvoshoz

– tanácsolja.