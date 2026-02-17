Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a NASA: több ezer aszteroida veszélyezteti a Földet, és mi tehetetlenek vagyunk

aszteroida
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 19:00
NASAFöldvilágűrbecsapódás
A NASA is elismerte, mekkora a veszély.

A NASA vezetői figyelmeztetést adtak ki: véleményük szerint a Föld nem tudja megvédeni magát a világűrből érkező veszélyektől. Azt is felfedték: több ezer aszteroida helyzete ismeretlen, és ez még a legnagyobb elméket is aggasztja.

Több ezer aszteroida lehet veszélyes a bolygónkra
Több ezer aszteroida lehet veszélyes a bolygónkra   Fotó: Freepik 

Több ezer aszteroida tartja rettegésben a bolygót?

Becslések szerint nagyjából 15 ezer még fel nem fedezett, közepes méretű kőzet található a Föld becsapódási távolságán belül. 2022-ben volt egy Dart nevű küldetés, amely bebizonyította, hogy képesek lennénk letéríteni egy aszteroidát a pályájáról. A misszió vezetője szerint azonban nem állunk készen arra, hogy veszély esetén ezt megismételjük.

Aggódunk ezek miatt a városgyilkos aszteroidák miatt

- idézi a The Sun Dr. Nancy Chabot, a marylandi Johns Hopkins Egyetem munkatársát.

Elmondása szerint nincs eszközünk arra az esetre, ha egy ilyen helyzet kialakulna. Szerinte nem lehet tudni, merre vannak pontosan ezek az aszteroidák. 

A NASA központjának bolygóvédelmi tisztje, Dr. Kelly Fast aludni sem tud a nyugtalanságtól. „Ami miatt nem tudok aludni éjszaka, azok az aszteroidák, amelyekről egyelőre nem is tudunk.” Hozzátette, hogy az olyan hatalmas méretű aszteroidáktól, amiket a filmekben látunk, nem kell félni, mert azoknak lehet tudni a pontos helyzetüket. A kis aszteroidák a méretük miatt nem jelentenek veszélyt. Viszont ott vannak a közepes méretűek, amik 140 méter körüliek. Nagyjából 25 ezer ilyen keringhet a világűrben, de ezeknek csak 40 százalékáról vannak pontosabb adataink. 

A NASA egyébként 2027-ben épp ezért indítja el a Surveyor-programját, hogy egy évtizeden belül megtalálja ezeknek az aszteroidáknak legalább a 90 százalékát.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu