Kitálalt a NASA: több ezer aszteroida veszélyezteti a Földet, és mi tehetetlenek vagyunk

A NASA vezetői figyelmeztetést adtak ki: véleményük szerint a Föld nem tudja megvédeni magát a világűrből érkező veszélyektől. Azt is felfedték: több ezer aszteroida helyzete ismeretlen, és ez még a legnagyobb elméket is aggasztja.

Több ezer aszteroida lehet veszélyes a bolygónkra Fotó: Freepik

Több ezer aszteroida tartja rettegésben a bolygót?

Becslések szerint nagyjából 15 ezer még fel nem fedezett, közepes méretű kőzet található a Föld becsapódási távolságán belül. 2022-ben volt egy Dart nevű küldetés, amely bebizonyította, hogy képesek lennénk letéríteni egy aszteroidát a pályájáról. A misszió vezetője szerint azonban nem állunk készen arra, hogy veszély esetén ezt megismételjük.

Aggódunk ezek miatt a városgyilkos aszteroidák miatt

- idézi a The Sun Dr. Nancy Chabot, a marylandi Johns Hopkins Egyetem munkatársát.

Elmondása szerint nincs eszközünk arra az esetre, ha egy ilyen helyzet kialakulna. Szerinte nem lehet tudni, merre vannak pontosan ezek az aszteroidák.

A NASA központjának bolygóvédelmi tisztje, Dr. Kelly Fast aludni sem tud a nyugtalanságtól. „Ami miatt nem tudok aludni éjszaka, azok az aszteroidák, amelyekről egyelőre nem is tudunk.” Hozzátette, hogy az olyan hatalmas méretű aszteroidáktól, amiket a filmekben látunk, nem kell félni, mert azoknak lehet tudni a pontos helyzetüket. A kis aszteroidák a méretük miatt nem jelentenek veszélyt. Viszont ott vannak a közepes méretűek, amik 140 méter körüliek. Nagyjából 25 ezer ilyen keringhet a világűrben, de ezeknek csak 40 százalékáról vannak pontosabb adataink.

A NASA egyébként 2027-ben épp ezért indítja el a Surveyor-programját, hogy egy évtizeden belül megtalálja ezeknek az aszteroidáknak legalább a 90 százalékát.