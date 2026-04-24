Halálos HÉV-baleset: gázolt a gödöllői HÉV, helyi tanár az áldozat

Zokogva és hitetlenkedve siettek csütörtökön (április 23.) többen is a H8-as HÉV Rákosfalva és Nagyicce között elterülő szakaszához. Alig pár órával korábban ugyanis szörnyű baleset történt a síneken: a közeledő H8-as gödöllői HÉV halálra gázolt egy síneken áthaladó férfit. Információink szerint a halálos baleset áldozata egy helyi középiskola tanára volt.

A HÉV Rákosfalva és Nagyicce állomás között, nyílt sínpályán gázolta el a tanárt. A férfit sokan gyászolják

Úgy tudjuk, hogy a férfi a Szolnoki utca közelében, nem az átjárón, hanem a nyílt síneknél akart átjutni a túloldalra, azonban azt már nem érte el. A közeledő HÉV úgy tudni, többször is jelzett, azonban hiába, már esélye sem volt arra, hogy megálljon. A HÉV forgalmát azonnal leállították mindkét irányban, a sínpályát pedig hamarosan ellepték a mentősök, a tűzoltók és a rendőrök:

- Az Örs vezér teréről 10:03-kor Cinkotára elindult H8-as HÉV, Rákosfalva és Nagyicce között elütött egy embert, emiatt Rákosfalva és Mátyásföld alsó között mindkét irányban, a Budapest felé tartó peronnál állnak meg a vonatok – közölte az eset kapcsán a Hévinform.

Információink szerint a helyszínen ezután egyre több gyászoló ember jelent meg, többen virágot is hoztak a sínekhez, amit csendben, sírva tettek le. Információink szerint a férfit többen is ismerték, az egyik helyi középiskolában tanított informatikát.

Úgy tudjuk, hogy a diákjai sokkot kaptak a hír hallatán, a férfit ugyanis kedvelték diákjai, döbbenten bámultak maguk elé, miután megtudták, hogy a férfi tragikus baleset áldozata lett. Egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset, a legtöbben figyelmetlenségre gyanakszanak. Azonban a helyiek nem értik, hogy a férfi miért éppen itt akart átkelni a síneken, a helyszínen ugyanis nemhogy átjáró nincs, de kimondottan veszélyes szakasz az áthaladás szempontjából:

Itt nincs átjáró, nyílt sín van. A Szolnoki utca felől egy pici, inkább jelképes töltés van, a sínek túloldalán pedig végig szalagkorlát, utána pedig a mindig forgalmas Kerepesi út. Ha a szalagkorláton át is lép valaki, akkor is a Kerepesihez ér

– magyarázta egy helyi nő.