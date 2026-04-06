Ezt senki sem gondolta volna Neil Armstrongról, ezt lopta el a holdról!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 21:00
A híres űrhajós meglepő dolgot tett. Neil Armstrong titokban tárgyakat hozott el a Holdról.

Az első ember a Holdon Neil Armstrong volt, aki megannyi tehetsége mellett, abban is jeleskedett, hogy elrejtse az űrből eltulajdonított emléktárgyakat.

Neil Armstrong
Neil Armstrong lopott a Holdról / Fotó: rawpixel.com / Benjamas / Forrás: Freepik.com

Neil Armstrong mással is beírta magát a történelembe

2012-ben bekövetkezett halálát követően Neil Armstrong felesége, Carol a holmijait nézegette, mikor rábukkant egy táskányi Apollo 11-es tárgyra a szekrényében.

Ezeket a tárgyakat odaadta a Smothsonian Légi- és Űrmúzeumnak, ahol később megerősítették, hogy ezek a tárgyak valóban eredetiek. Bár ezeket eredetileg a Holdon kellett volna hagyni, a múzeum hálásan fogadta. Jelenleg a washingtoni létesítményben láthatók.

Az Apollo 11-es küldetése és a halála eltelt idő között Neil sosem tett említést a titkos táskáról. Alan Needdell a múzeum kurátora írt egy bejegyzést a McDivitt Purse névre keresztelt tárgyakról, amelyek a táskában rejtőztek és az Apollo 11 holdkompjában voltak elhelyezve eredetileg.

E-mailt kaptam Carol Armstrongtól, amelyben az állt, hogy Neil egyik szekrényében talált egy fehér szövettáskát, tele mindenféle aprósággal, amik úgy néztek ki, mintha egy űrhajóból származnának

- idézi a bejegyzést a metro.co.uk.

A kurátor szerette volna felhasználni Eric Jones, Ken Glover és a szakértői csapat szakértelmét. A táska közel 20 tárgyat rejtett, köztük sisakszíjakat és szerszámokat, amelyet az űrhajó fedélzetére vittek, valamint egy rendkívül értékes filmkamerát, amely az Apollo 11 Holdra szállását rögzítette. még feljegyzés is van egy beszélgetésről, Neil és holdjáró társa Buzz Aldrin között, amint egy pénztárcáról beszél.

Miután a két űrhajós visszatért a parancsnoki modulba, a táskáról így nyilatkozott: „Az csak egy rakás szemét, amit vissza akarunk vinni – holdkomp-alkatrészek, apróságok”. Bár a fényképezőgép volt a legértékesebb tárgy a figyelemre méltó gyűjteményben, a furcsa tárgyak között szerepelt az Apollo 11 nyomás alatt álló hulladékkezelő rendszerének fedele is.
A kurátor hozzátette, hogy ha a saját szemünkkel látjuk ezeket a tárgyakat, akkor elhisszük, hogy ezek az akciók, teljesítmények nem csak a történelem lapjain léteznek, hanem valódi emberek valódi cselekedetei, amik megtörténtek.

Neil Armstrong „McDivitt-szütyőjében” talált tárgyak teljes listája:

  • Ideiglenes tárolózsák, maga a táska
  • Tápkábel
  • Tápkábel és munkalámpa
  • Tápkábel és munkalámpa
  • Univerzális rögzítőcsipesz
  • Univerzális rögzítőcsipesz
  • COAS (legénységi optikai irányzék) tükrös egysége
  • Szűrő a COAS-hoz (7-es tétel)
  • Izzófoglalat-egység
  • Derékheveder
  • Sisakpántok
  • A leszállás és a zászlótűzés rögzítéséhez használt 16 mm-es kamera 12a. Kameratartó konzol 12b. 10 mm-es lencse a kamerához
  • Háló
  • Napellenző (lencsevédő)
  • Szemgumi-egység
  • Tükör
  • Csavarkulcs
  • Hulladékkezelő fedél

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu