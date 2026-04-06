Valós a fenyegetés: félelmetes UFO-videók láthatnak napvilágot

Az amerikai törvényhozók szigorú határidőt szabtak a szövetségi ügynökségeknek, hogy adják át a titkos UFO-videókat, miközben egyre nagyobb aggodalom övezi az azonosítatlan objektumok jelentette potenciális veszélyt.

Nyilvánosság elé tárulhatnak az UFO-videók

Feszült az UFO helyzet

Egy képviselő, Anna Paulina Luna levelet írt az amerikai hadügyminiszternek, amelyben 46 konkrét, azonosítatlan anomális jelenségekről (UAP) készült videó átadását kérte. A dokumentumok átadásának határideje 2026. április 14. A kért felvételek között több tucat katonai rögzítés szerepel, amelyek gömb alakú, szivar formájú és úgynevezett „Tic Tac” objektumokat mutatnak be. Ezeket háborús övezetekben, tengerek felett és érzékeny légterekben észlelték világszerte.

Egyes felvételek állítólag Irán és Szíria közelében megfigyelt alakzatokat, amerikai katonai bázisok és repülőterek körüli incidenseket, valamint egy 2023-as lelövést is dokumentálnak a Michigan-tó térségében. A törvényhozók szerint a felvételek segíthetnek feltárni, hogy ezek az objektumok milyen mintázat szerint jelennek meg a katonai létesítmények közelében, és hogy valóban nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek-e.

Aggasztó a transzparencia hiánya azzal kapcsolatban, hogy ezek az objektumok milyen nagyon is valós fenyegetést jelenthetnek

– fogalmazott Luna.

A képviselő szerint az UAP-ügyekkel foglalkozó hivatal (AARO) válaszai nem voltak kielégítőek, miközben az ilyen jelenségek jelenléte veszélyt jelenthet a fegyveres erők biztonságára és működési képességére. A kért videók között szerepel egy 2020-ban készült felvétel is, amelyen egy gömb alakú objektum látható Afganisztán felett. A felvételt korábban oknyomozó újságírók, Jeremy Corbell és George Knapp hozták nyilvánosságra.

A jelentések szerint több felvételen is láthatók nagy sebességgel mozgó objektumok, amelyek olykor egyszerre több példányban jelennek meg, ami összehangolt tevékenység gyanúját veti fel. A videók egy részét vadászgépek, megfigyelő repülőgépek és drónok rögzítették olyan térségekben, mint a Perzsa-öböl, Afganisztán vagy a Kelet-kínai-tenger. A hadügyminiszter, Pete Hegseth egy februári eseményen azt mondta, hogy vizsgálják a kérdést, és az amerikaiak együtt tudhatják majd meg az igazságot, írja a Daily Mail.