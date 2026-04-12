Szándékosan tűnt el az UFO-tábornok? Felesége hátborzongató segélyhívást intézett

Rejtélyes körülmények között tűnt el az Egyesült Államokban William „Neil” McCasland nyugalmazott légierő-tábornok, akinek eltűnése azóta is számos kérdést vet fel az UFO-kkal kapcsolatban.

Eltűnt az UFO-król sokat tudó tábornok

UFO-khoz van köze a tábornok eltűnéséhez?

A férfi február 27-én tűnt el új-mexikói otthonából. Felesége, Susan Wilkerson három órával később hívta a segélyhívót, ahol azt mondta: attól tart, férje szándékosan akart eltűnni. A nő szerint McCasland különösen gyanús módon hagyta el a házat: kikapcsolta a telefonját, és azt otthon hagyta a szemüvegével együtt – ami szokatlan volt tőle, mivel mindig magánál tartotta ezeket az eszközöket.

A beszámoló alapján a tábornok gyalog távozhatott, mivel minden jármű a garázsban maradt. Ruhát váltott, majd eltűnt, miközben felesége egy időpont miatt nem tartózkodott otthon. A 68 éves férfit azóta is keresik a helyi hatóságok és az FBI, egyelőre eredmény nélkül. McCasland korábban az ohiói Wright-Patterson légibázison dolgozott, ahol titkos űrfegyver-programokat felügyelt. A bázis régóta összefüggésbe hozható UFO-kkal kapcsolatos találgatásokkal is, többek szerint ott őrizhetnek földönkívüli eredetű törmelékeket a roswelli incidensből.

Eltűnése óta sokan feltételezik, hogy a tábornok UFO-kkal kapcsolatos tudása is szerepet játszhat az ügyben. Ross Coulthart újságíró szerint McCasland olyan érzékeny információk birtokában volt, amelyek nemzetbiztonsági jelentőséggel bírhatnak.

A szakértő úgy fogalmazott: az eltűnés időzítése különösen figyelemre méltó, mivel egybeesik azzal, hogy az amerikai kormány részéről egyre több utalás hangzik el az UFO-kkal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozásáról. Az ügy továbbra is megoldatlan, és a hatóságok nem közöltek részleteket arról, hogy bűncselekmény gyanúja felmerült-e. A tábornok holléte egyelőre ismeretlen – írja a New York Post.