Szándékosan tűnt el az UFO-tábornok? Felesége hátborzongató segélyhívást intézett

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 21:00
tábornokeltűnt
A tábornok felesége mindent elmondott. UFO-k vitték el?

Rejtélyes körülmények között tűnt el az Egyesült Államokban William „Neil” McCasland nyugalmazott légierő-tábornok, akinek eltűnése azóta is számos kérdést vet fel az UFO-kkal kapcsolatban.

UFO
Eltűnt az UFO-król sokat tudó tábornok
UFO-khoz van köze a tábornok eltűnéséhez?

A férfi február 27-én tűnt el új-mexikói otthonából. Felesége, Susan Wilkerson három órával később hívta a segélyhívót, ahol azt mondta: attól tart, férje szándékosan akart eltűnni. A nő szerint McCasland különösen gyanús módon hagyta el a házat: kikapcsolta a telefonját, és azt otthon hagyta a szemüvegével együtt – ami szokatlan volt tőle, mivel mindig magánál tartotta ezeket az eszközöket.

A beszámoló alapján a tábornok gyalog távozhatott, mivel minden jármű a garázsban maradt. Ruhát váltott, majd eltűnt, miközben felesége egy időpont miatt nem tartózkodott otthon. A 68 éves férfit azóta is keresik a helyi hatóságok és az FBI, egyelőre eredmény nélkül. McCasland korábban az ohiói Wright-Patterson légibázison dolgozott, ahol titkos űrfegyver-programokat felügyelt. A bázis régóta összefüggésbe hozható UFO-kkal kapcsolatos találgatásokkal is, többek szerint ott őrizhetnek földönkívüli eredetű törmelékeket a roswelli incidensből.

Eltűnése óta sokan feltételezik, hogy a tábornok UFO-kkal kapcsolatos tudása is szerepet játszhat az ügyben. Ross Coulthart újságíró szerint McCasland olyan érzékeny információk birtokában volt, amelyek nemzetbiztonsági jelentőséggel bírhatnak. 

A szakértő úgy fogalmazott: az eltűnés időzítése különösen figyelemre méltó, mivel egybeesik azzal, hogy az amerikai kormány részéről egyre több utalás hangzik el az UFO-kkal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozásáról. Az ügy továbbra is megoldatlan, és a hatóságok nem közöltek részleteket arról, hogy bűncselekmény gyanúja felmerült-e. A tábornok holléte egyelőre ismeretlen – írja a New York Post.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu