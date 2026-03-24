BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

UFO-technológia? – titokzatos fém tartotta lázban a világot, most kiderült az igazság

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 22:00
Egy évtizedes titokra derülhet fény. Valóban UFO-technológia az, amit találtak?

Egy különös fémdarab évtizedeken át foglalkoztatta a tudósokat és az UFO-rajongókat, mivel sokan úgy vélték, hogy földönkívüli technológia bizonyítéka lehet. A legfrissebb vizsgálatok azonban tisztázták az eredetét.  

UFO-technológiára bukkantak? Sajnos a titokzatos fém mögött rejlő igazság egész másról beszél
UFO-technológiára bukkantak? Sajnos a titokzatos fém mögött rejlő igazság egész másról beszél
Fotó: Forrás: Sirio Carnevalino / Shutterstock.com

UFO-fém nyomában

A mintát állítólag egy 1947-es feltételezett UFO-balesethez kötötték, amelyet sokan a hírhedt roswelli incidenssel hoztak összefüggésbe. A közvélekedés szerint egy repülő csészealj zuhant le akkoriban, ám később kiderült, hogy a roncsok valójában egy amerikai katonai ballonhoz tartoztak, amelyet a szovjet nukleáris kísérletek megfigyelésére használtak. A fémdarab különleges szerkezete mégis sok kérdést vetett fel. Egyesek szerint olyan tulajdonságokkal rendelkezett, amelyek akár idegen technológiára is utalhattak, például arra, hogy képes lehet elektromágneses hullámok különleges irányítására.

 A mintát később a Blink-182 együttes frontembere, a Tom DeLonge által alapított To The Stars Academy is vizsgálta, majd az amerikai kormányhoz tartozó All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) vette át az elemzést. A cél az volt, hogy kiderítsék, rendelkezik-e a tárgy olyan fizikai vagy kémiai tulajdonságokkal, amelyek lebegtetésre alkalmas technológiára utalhatnak. 

A vizsgálatok során az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium (ORNL) tudósai elemezték a mintát. Elsősorban azt akarták meghatározni, hogy a fém földi eredetű-e, illetve tartalmaz-e úgynevezett „bioszignatúrákat” vagy „technoszignatúrákat”, amelyek idegen életre vagy technológiára utalhatnának. Az eredmények szerint a fémdarab egy magnéziumötvözet, amely főként magnéziumból és cinkből áll, de kisebb mennyiségben bizmutot, ólmot és más elemeket is tartalmaz.

Az izotópos vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy az anyag földi eredetű. A magnézium és az ólom izotóparányai teljes mértékben megfelelnek a Földön előforduló mintáknak, és nem utalnak semmilyen földönkívüli forrásra. A kutatók azt is megállapították, hogy a fém kristályszerkezete hasonló a Földön gyártott ötvözetekéhez, ami tovább erősíti a következtetést, hogy emberi eredetű anyagról van szó. 

Bár korábban felmerült, hogy a tárgy akár úgynevezett terahertzes hullámvezetőként működhet, amely elméletileg erős elektromágneses hullámok irányítására – sőt akár lebegtetésre is – alkalmas lehetne, a jelenlegi tudományos ismeretek szerint az ilyen eszközök emberi technológiával legfeljebb kommunikációra, adatgyűjtésre vagy hőtermelésre használhatók. A vizsgálatok tehát nem találtak semmilyen bizonyítékot arra, hogy a fémdarab földönkívüli eredetű lenne. A sokáig rejtélyesnek hitt lelet végül egy különleges, de teljesen földi ötvözetnek bizonyult, derül ki a Popular Mechanics cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu