UFO-technológia? – titokzatos fém tartotta lázban a világot, most kiderült az igazság

Egy különös fémdarab évtizedeken át foglalkoztatta a tudósokat és az UFO-rajongókat, mivel sokan úgy vélték, hogy földönkívüli technológia bizonyítéka lehet. A legfrissebb vizsgálatok azonban tisztázták az eredetét.

UFO-technológiára bukkantak? Sajnos a titokzatos fém mögött rejlő igazság egész másról beszél

UFO-fém nyomában

A mintát állítólag egy 1947-es feltételezett UFO-balesethez kötötték, amelyet sokan a hírhedt roswelli incidenssel hoztak összefüggésbe. A közvélekedés szerint egy repülő csészealj zuhant le akkoriban, ám később kiderült, hogy a roncsok valójában egy amerikai katonai ballonhoz tartoztak, amelyet a szovjet nukleáris kísérletek megfigyelésére használtak. A fémdarab különleges szerkezete mégis sok kérdést vetett fel. Egyesek szerint olyan tulajdonságokkal rendelkezett, amelyek akár idegen technológiára is utalhattak, például arra, hogy képes lehet elektromágneses hullámok különleges irányítására.

A mintát később a Blink-182 együttes frontembere, a Tom DeLonge által alapított To The Stars Academy is vizsgálta, majd az amerikai kormányhoz tartozó All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) vette át az elemzést. A cél az volt, hogy kiderítsék, rendelkezik-e a tárgy olyan fizikai vagy kémiai tulajdonságokkal, amelyek lebegtetésre alkalmas technológiára utalhatnak.

A vizsgálatok során az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium (ORNL) tudósai elemezték a mintát. Elsősorban azt akarták meghatározni, hogy a fém földi eredetű-e, illetve tartalmaz-e úgynevezett „bioszignatúrákat” vagy „technoszignatúrákat”, amelyek idegen életre vagy technológiára utalhatnának. Az eredmények szerint a fémdarab egy magnéziumötvözet, amely főként magnéziumból és cinkből áll, de kisebb mennyiségben bizmutot, ólmot és más elemeket is tartalmaz.

Az izotópos vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy az anyag földi eredetű. A magnézium és az ólom izotóparányai teljes mértékben megfelelnek a Földön előforduló mintáknak, és nem utalnak semmilyen földönkívüli forrásra. A kutatók azt is megállapították, hogy a fém kristályszerkezete hasonló a Földön gyártott ötvözetekéhez, ami tovább erősíti a következtetést, hogy emberi eredetű anyagról van szó.