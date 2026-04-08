Csak bulizni ment, most az életéért küzd a kórházban a fiatal

A közösségi médiában terjedt el a történet, miszerint bulizás közben súlyos támadás ért egy fiatal férfit Érsekújváron. Az eset április 2-ára virradó éjszaka történt az érsekújvári Amsterdam nevű klub előtt.

A támadás óta válságos a fiatal állapota

Brutális támadás: válságos állapotban van a fiatal

Tomáš Havetta, Nyitra megye rendőrségi szóvivője elmondta, információik szerint a történteket egy szóbeli konfliktus előzte meg, amely fizikai támadásba torkollott. A gyanúsított a vita után rátámadt a 21 éves férfira, aki ennek következtében a földre zuhant. A fiatal azonnal elvesztette az eszméletét, súlyos sérülésekkel szállították kórházba, állapota még most is válságos.

A rendőrség rövid időn belül azonosította a gyanúsítottat, akit az Érsekújvári Járásbíróság döntése alapján előzetes letartóztatásba helyeztek, a fiatalkorút súlyos testi sértéssel és garázdasággal gyanúsította meg a rendőrség - írja a Paraméter.