Ellopott titkos akták leplezik le: évtizedeken át vizsgálták az idegenekkel való találkozásokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 21:00
Meddig lehet még titkolózni? A jelek arra utalnak, a földönkívüliek köztünk járnak.

Több évtizeden át titkosított orosz UFO-dokumentumok kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint komolyan foglalkoztak a földönkívüli járművekről, találkozásokról és emberrablásokról szóló jelentésekkel.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Földönkívüli akták nyomában

Az iratokat George Knapp oknyomozó újságíró hozta nyilvánosságra 2026 januárjában. Knapp még 1993-ban csempészte ki a dokumentumokat, nem sokkal a Szovjetunió összeomlása után. A most lefordított anyagok szerint az állam annak ellenére indított vizsgálatokat, hogy a hivatalos álláspont hosszú ideig tagadta az UFO-jelenség létét.

A dokumentumok több kutatási programot is említenek, köztük a Network-AN-t, a Galaxy-MD-t és a Pluton 7-et, amelyek célja az észlelések és tanúvallomások elemzése volt. Egy 1993-as jelentés szerint az UFO-észlelések száma 1978 után jelentősen megnőtt, értesült a New York Post.

Az iratok számos esetet részleteznek. 1989-ben Nalcsik városában több száz tanú számolt be egy medúza alakú, nagy méretű UFO-ról. Az iratok nem vonnak le végső következtetést az UFO-jelenségek természetéről, csupán azt rögzítik, hogy azok további vizsgálatot igényelnek. Jeremy Corbell oknyomozó újságíró szerint a dokumentumok nyilvánosságra hozása azt mutatja meg, hogy Oroszország milyen komolyan kezelte a jelenséget, függetlenül attól, hogy hivatalosan mit kommunikált a nyilvánosság felé.

 

