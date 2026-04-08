Megrázó részletek A Nagy Ő sztárjának haláláról, ezt teszi a gyászoló család

A Nagy Ő egykori sztárja, Lovas Annabella elhunyt, a spanyol hatóságok azonosították a Kanári-szigeteken talált holttestét. Halála kapcsán a rendőrség kizárta az idegenkezűséget, mégis sok a kérdés, a fiatal nő halálának oka egyelőre nem ismert.

A Nagy Ő egykori közönségkedvencének családja összetört

A Kecskemét közelében élő szülei az elmúlt hónapokban mindent megtettek annak érdekében, hogy előkerüljön a szeretett lányuk, még egy helyi magyar férfival is felvették a kapcsolatot, hogy "nyomozzon" utána. Érthető módon most teljesen össze vannak törve. Egy ügyvédet is felfogadtak annak érdekében, hogy képviselje őket az eljárásban és hozzájuthassanak a nyomozás irataihoz

– mondta el a Blikknek a gyászoló család egyik közeli ismerőse.

A 32 éves Lovas Annabella korábban többször is eltűnt, utoljára 2025. február 23-án jelentették be, hogy nyoma veszett. A maradványaira még tavaly március 6-án találtak rá a Berriel-szurdokban, de a félmeztelen holttestet csak nemrég sikerült azonosítani. A rendőrségi vizsgálatok jelenlegi állása szerint kizárták az idegenkezűséget és a bűncselekmény lehetőségét. A sztárnak számos nehézséggel kellett szembenéznie, daganattal is küzdött.