Közeleg a vég? Dzsudzsák Balázs döntésére várnak Debrecenben

Ismét elérkeztünk a szezon azon időszakához, amikor felmerül a kérdés: meddig folytatja pályafutását Dzsudzsák Balázs? A válogatottsági rekorder idén már a negyvenet tapossa, így nem meglepő, hogy a szurkolók kíváncsiak, láthatjuk-e még a következő szezonban a debreceni klublegendát a pályán?

Dzsudzsák Balázs 2020-ban tért vissza a Debrecenhez

Visszavonul Dzsudzsák Balázs?

A DVSC a hétvégén 2-0-ra kikapott a Ferencvárostól, így az NB I-ben az idény eddigi meglepetéscsapatának számító debreceniek visszacsúsztak a negyedik helyre, kiszorulva az európai kupaindulást jelentő pozícióból. Ez kifejezetten fontos, ugyanis Dzsudzsák korábban hangsúlyozta, hogy pályafutása végén szeretné nemzetközi szinten képviselni a DVSC-t. A befejezés ezért idén még nem tűnt valószínűnek, ám amennyiben az együttes lemarad a dobogóról, elképzelhető, hogy a klubikon a visszavonulás mellett dönt. Ezt a lehetőséget a debreceni haon.hu is felvetette.

Nem alaptalan a feltételezés: Dzsudzsák szerződése a nyáron lejár, igaz tavaly is a szezon végén hosszabbított, így nem kizárt, hogy idén is hasonló lépésre készül.

Teljesítménye azonban még nem indokolná a búcsút: a támadó továbbra is az együttes egyik meghatározó alakja. A válogatott Bárány Donát mögött ő az idény legeredményesebb játékosa a hajdúságiaknál, 6 góllal és 4 gólpasszal.

A futballista először 2004-ben igazolt Debrecenbe, utána játszott a holland PSV Eindhoven, az orosz Anzsi Mahacskala és Dinamo Moszkva, a török Bursaspor csapatában és az Egyesült Arab Emírségekben, mielőtt 2020-ban visszatért a DVSC-hez.