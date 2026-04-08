Közeleg a vég? Dzsudzsák Balázs döntésére várnak Debrecenben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 07:00
DVSC CNB I visszavonulás
Vajon bevállal még egy szezont a legenda? Dzsudzsák Balázs ismét fontos döntés előtt áll.

Ismét elérkeztünk a szezon azon időszakához, amikor felmerül a kérdés: meddig folytatja pályafutását Dzsudzsák Balázs? A válogatottsági rekorder idén már a negyvenet tapossa, így nem meglepő, hogy a szurkolók kíváncsiak, láthatjuk-e még a következő szezonban a debreceni klublegendát a pályán?

Dzsudzsák Balázs 2020-ban tért vissza a Debrecenhez / Fotó: Czinege Melinda

Visszavonul Dzsudzsák Balázs?

A DVSC a hétvégén 2-0-ra kikapott a Ferencvárostól, így az NB I-ben az idény eddigi meglepetéscsapatának számító debreceniek visszacsúsztak a negyedik helyre, kiszorulva az európai kupaindulást jelentő pozícióból. Ez kifejezetten fontos, ugyanis Dzsudzsák korábban hangsúlyozta, hogy pályafutása végén szeretné nemzetközi szinten képviselni a DVSC-t. A befejezés ezért idén még nem tűnt valószínűnek, ám amennyiben az együttes lemarad a dobogóról, elképzelhető, hogy a klubikon a visszavonulás mellett dönt. Ezt a lehetőséget a debreceni haon.hu is felvetette.

Nem alaptalan a feltételezés: Dzsudzsák szerződése a nyáron lejár, igaz tavaly is a szezon végén hosszabbított, így nem kizárt, hogy idén is hasonló lépésre készül.

Teljesítménye azonban még nem indokolná a búcsút: a támadó továbbra is az együttes egyik meghatározó alakja. A válogatott Bárány Donát mögött ő az idény legeredményesebb játékosa a hajdúságiaknál, 6 góllal és 4 gólpasszal.

A futballista először 2004-ben igazolt Debrecenbe, utána játszott a holland PSV Eindhoven, az orosz Anzsi Mahacskala és Dinamo Moszkva, a török Bursaspor csapatában és az Egyesült Arab Emírségekben, mielőtt 2020-ban visszatért a DVSC-hez.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
