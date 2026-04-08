„Egyszerűen nem akarjuk elhinni” – Saját unokahúga vezette az autót, amiben szörnyethalt a családanya

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 06:30
Egy családtagokkal teli autó, egy felelőtlen száguldozó és egy kettétört élet: a nyolcgyermekes édesanya épp csak elindult az ünnepségről, amikor bekövetkezett a legrosszabb. A gyászoló gyermekek most képtelenek felfogni a felfoghatatlant.
A vidám nevetést és a születésnapi torta ízét pillanatok alatt váltotta fel a fémcsikorgás és a halálos csend az ausztráliai Brisbane-ben. Az 51 éves, nyolcgyermekes édesanya, Roza Abebwa boldogan búcsúzott el unokájától annak születésnapi partiján szombat este, de már soha nem érhetett haza. Alig hagyták el a helyszínt, amikor autójuk frontálisan ütközött egy másik járművel Logan Reserve-ben.

A nyolcgyermekes édesanya épp az unokája születésnapjáról tartott hazafelé
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A Ford Focusban Roza mellett ott ült 28 éves unokahúga – aki a kocsit vezette – és alig kétéves kislánya is. A becsapódás ereje akkora volt, hogy az édesanyának esélye sem volt a túlélésre: a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani a helyszínen.

Felelőtlen száguldás vezetett a nyolcgyermekes édesanya halálához

A rendőrség szerint a tragédiát egy 17 éves lány okozta, aki egy Ford Falconnal száguldozott. A szemtanúk és a hatóságok szerint a tinédzser ámokfutásba kezdett: hatalmas sebességgel, a forgalommal szemben próbált megelőzni három autót egyszerre, amikor telibe találta az anya kocsiját.

Azt feltételezzük, hogy a Ford Falcon a szemközti sávban, nagy sebességgel haladt, és épp három autót próbált megkerülni, amikor az ütközés történt

– közölte a Queenslandi Rendőrség szóvivője.

Míg a vétkes sofőr fizikai sérülések nélkül megúszta a gázolást, Roza családjának élete romokban hever. Az unokahúg súlyos hát- és lábsérülésekkel került kórházba, a kétéves kislány azonban csodával határos módon sértetlen maradt, bár édesanyját többé soha nem láthatja.

„Életünk alapköve volt”

A nyolcgyermekes anyát hatalmas közösség gyászolja. Fia, Rashidi Edward képtelen beletörődni a veszteségbe. A férfi elmondta: édesanyja volt az a kapocs, ami az egész családot összetartotta.

Egyszerűen nem akarjuk elhinni. Borzasztó... Az ember nem várja, hogy ilyesmi megtörténjen

– nyilatkozta megtörten a fiú, aki egy gyűjtést is indított a temetési költségekre.

Rashidi a búcsú soraiban kiemelte: Roza nemcsak egy anya volt, hanem a család lelke is.

Megszakad a szívünk, az életünk már soha nem lesz ugyanaz nélküle. Ő volt az alapkövünk, az erőnk és az otthonunk

– írta a megemlékezésben.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a baleset körülményeit, a 17 éves sofőrtől pedig vérmintát vettek, hogy kiderüljön, fogyasztott-e bármilyen bódítószert a tragédia előtt – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu