Riasztóan pontos: ez az egyszerű teszt kimutatja, hogy 24 órán belül beáll-e a halál

Az életben, ahogy mondani szokás, csakis egyetlen biztos dolog létezik, a halál - azt viszont, hogy pontosan mikor következik be, már nem olyan egyszerű eldönteni. Talán éppen ezért sokakat foglalkoztat az, mik azok a jelek, amelyek arra utalnak, hogy ő, vagy éppen egy szeretett személy az élete végén jár. Egy, az BMJ Supportive and Palliative Care folyóiratban megjelent kutatásból most az derült ki, hogy a halál akár 24 órán belül bekövetkezhet, amennyiben a beteg csupán egyetlen dolgot nem hajt végre.

Egyszerű teszt, amely kimutatja, hogy hamarosan bekövetkezik a halál

A tanulmány, amelyet Dr. Jung Hun Kang, a Gyeongsang Nemzeti Egyetemi Kórház hospice központjának igazgatója vezetett, a „Szaruhártya-reflex: új, erős prognosztikai jel a közelgő halálra" címet kapta, a publikált eredmények pedig azután jelentek meg, miután a szakértők 112 előrehaladott rákos megbetegedésben szenvedő hospice lakót figyeltek meg. Az orvosok ekkor már közölték ezekkel a páciensekkel, hogy csak két hetük maradt hátra, majd az ápolók napi szinten ellenőrizték a halálközeli állapot gyakori jeleit, például a légzés megváltozását, a rossz vérkeringés okozta kékes bőrt és az öntudat csökkenését. A szakértőket továbbá arra is megkérték, hogy figyeljék a szaruhártya-reflexet a 112 betegnél, akik közül 110 a vizsgálat kezdetét követő hét napon belül életüket vesztették.

A szaruhártya-reflexet, vagy más néven akaratlan, gyors pislogást, naponta háromszor ellenőrizték: ekkor az ápolók óvatosan megérintették a szaruhártyát egy steril vattacsomóval vagy egy gézszállal. A válaszokat ezután épként, csökkentként vagy hiányzóként rögzítették. Azok a betegek, akiknél ez utóbbi volt megfigyelhető, ötször nagyobb valószínűséggel haltak meg 24 órán belül, mint azok, akiknél „ép” vagy „csökkent” reflexeket jegyeztek fel. A reflex nélküli páciensek 24 órás halálozási aránya pedig 70,7 százalék volt.

A reflex hiánya erősen alátámaszthatja a küszöbön álló halál előrejelzését, de a reflex fennmaradása sem zárja ki azt. A szaruhártya-reflex elvesztése az agytörzs funkciójának fokozatos romlását tükrözheti a természetes haldoklási folyamat részeként

- magyarázta el Dr. Kang a teszt eredményeinek kapcsán, hozzátéve, egy többközpontú, sokszínűbb populáción végzett követéses vizsgálat van folyamatban, miután a kezdeti teszt 95 százalékos pontosságúnak bizonyult.