KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Riasztóan pontos: ez az egyszerű teszt kimutatja, hogy 24 órán belül beáll-e a halál

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 07:00
Egy újonnan megjelent tanulmányban rántották le róla a leplet. A kutatók szerint ez a teszt segíthet az orvosoknak eldönteni, a páciensnél a következő 24 órában bekövetkezik-e a halál.
Bors
A szerző cikkei

Az életben, ahogy mondani szokás, csakis egyetlen biztos dolog létezik, a halál - azt viszont, hogy pontosan mikor következik be, már nem olyan egyszerű eldönteni. Talán éppen ezért sokakat foglalkoztat az, mik azok a jelek, amelyek arra utalnak, hogy ő, vagy éppen egy szeretett személy az élete végén jár. Egy, az BMJ Supportive and Palliative Care folyóiratban megjelent kutatásból most az derült ki, hogy a halál akár 24 órán belül bekövetkezhet, amennyiben a beteg csupán egyetlen dolgot nem hajt végre.

Egyszerű teszt, amely kimutatja, hogy hamarosan bekövetkezik a halál / Fotó: 123RF

Egyszerű teszt, amely kimutatja, hogy hamarosan bekövetkezik a halál

A tanulmány, amelyet Dr. Jung Hun Kang, a Gyeongsang Nemzeti Egyetemi Kórház hospice központjának igazgatója vezetett, a „Szaruhártya-reflex: új, erős prognosztikai jel a közelgő halálra" címet kapta, a publikált eredmények pedig azután jelentek meg, miután a szakértők 112 előrehaladott rákos megbetegedésben szenvedő hospice lakót figyeltek meg. Az orvosok ekkor már közölték ezekkel a páciensekkel, hogy csak két hetük maradt hátra, majd az ápolók napi szinten ellenőrizték a halálközeli állapot gyakori jeleit, például a légzés megváltozását, a rossz vérkeringés okozta kékes bőrt és az öntudat csökkenését. A szakértőket továbbá arra is megkérték, hogy figyeljék a szaruhártya-reflexet a 112 betegnél, akik közül 110 a vizsgálat kezdetét követő hét napon belül életüket vesztették.

A szaruhártya-reflexet, vagy más néven akaratlan, gyors pislogást, naponta háromszor ellenőrizték: ekkor az ápolók óvatosan megérintették a szaruhártyát egy steril vattacsomóval vagy egy gézszállal. A válaszokat ezután épként, csökkentként vagy hiányzóként rögzítették.  Azok a betegek, akiknél ez utóbbi volt megfigyelhető, ötször nagyobb valószínűséggel haltak meg 24 órán belül, mint azok, akiknél „ép” vagy „csökkent” reflexeket jegyeztek fel. A reflex nélküli páciensek 24 órás halálozási aránya pedig 70,7 százalék volt.

A reflex hiánya erősen alátámaszthatja a küszöbön álló halál előrejelzését, de a reflex fennmaradása sem zárja ki azt. A szaruhártya-reflex elvesztése az agytörzs funkciójának fokozatos romlását tükrözheti a természetes haldoklási folyamat részeként

- magyarázta el Dr. Kang a teszt eredményeinek kapcsán, hozzátéve, egy többközpontú, sokszínűbb populáción végzett követéses vizsgálat van folyamatban, miután a kezdeti teszt 95 százalékos pontosságúnak bizonyult. 

A szakértők továbbá abban is bíznak, amennyiben megerősítést nyer, a teszt értékes eszközzé válhat, amely segíthet a klinikusoknak világosabb válaszokat adni a családoknak, és lehetővé tenni a betegek számára, hogy az utolsó óráikban békésebb és méltóságteljesebb ellátásban részesüljenek - írja a Unilad.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
