Bodrogi Gyula korát meghazudtoló lendülettel állt színpadra a Szenes Iván emlékesten – Galéria

Idén 10 éves a Szenes Iván tér – ahol a legtöbb magyar sláger született. A tér igazi fénypontját a rendszeresen megrendezett zenés estek jelentik, amelyek közül a legismertebb a Szenes Iván Emlékkoncert. Ezek az események nem finomkodnak: itt bizony egymást érik a jól ismert dallamok, a közönség pedig nem rest együtt énekelni a fellépőkkel. Ilyenkor a magyar zenei élet krémje is színpadra lép, olyan előadók, akik pontosan tudják, hogyan kell életben tartani a régi slágerek varázsát.

Dr. Szenes Andrea és Bodrogi Gyula színművész voltak az est házigazdái a Szenes Iván tér tíz éves jubileumára rendezett emlékkoncerten, ahol ezúttal is felcsendültek a jól ismert Szenes Iván dalok (Fotó: Tumbász Hédi)

Szenes Iván Emlékkoncert 2026: Idén is óriási volt az érdeklődés

A Szenes Iván tér koncertjeit mindig nagy szeretettel várják az ide látogatók, ezúttal a hűvös időjárás miatt pokróccal és meleg öltözékkel is készültek, hiszen a korábban távozás lehetősége fel sem merült senkiben. Az emlékest jóval több egy hagyományos koncertnél: igazi közösségi élmény.

A Szenes Iván téren zajló estek egyik legnagyobb ereje az, hogy generációkat hoznak össze. A nagyszülők nosztalgiáznak, a szülők ráismernek fiatalkoruk kedvenceire, de a fiatalabb generáció is könnyedén rákap ezekre a régi, aranyat érő dalokra. Nem ritka, hogy egy-egy este során spontán tánc alakul ki a tér közepén, vagy hogy idegenek együtt éneklik végig az ismert refréneket, ez a mostani alkalommal sem volt másképp. A Szenes Iván tér az évek során az egyik legkülönlegesebb budapesti helyszínné avanzsálódott: egy olyan ponttá, ahol a múlt és a jelen látványosan összefonódik, és ahol bárki egy kicsit részese lehet a magyar zenei történelemnek. A nosztalgikus hangulatot nehéz szavakba önteni, átélni azonban annál könnyebb volt.

A Szenes Iván tér már fogalommá vált

A Szenes Iván tiszteletére adott emlékkoncert az egyetlen olyan a világon, amely pontosan azon a helyen valósul meg, ahol a legendás magyar slágerek megszülettek. Különleges hangulatával, neves fellépőivel és a magyar slágerek sokszínű világával idézi meg a múlt nagy sikereit, miközben közös ünneppé varázsolja a zene szeretetét. A rendezvény háziasszonya természetesen idén is Dr. Szenes Andrea volt, aki Bodrogi Gyula színművésszel karöltve varázsolta felejthetetlenné az estét, mindamellett, hogy olyan neves művészek is felléptek, mint:

Bagi ikrek: Bagi Katalin és Bagi Zoltán

Galambos Lajos

Janza Kata

Kocsis Tibor

Komonyi Zsuzsi

Kökény Dani

Lengyel Attila

Nyári Alíz

Nyári Edit

Nyári Károly

Poór Péter

Stana Alexandra

Weisz Viktor

