Kiderült: ezt álmodjuk, mielőtt meghalunk

Egy új tanulmány szerint több gyakori forgatókönyve is van az emberek halál előtt látott utolsó álmainak.

Mik a halál előtti utolsó látomások?

Az Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia kutatói azt találták, hogy a halálos beteg páciensek gyakran számolnak be élénk álmokról és látomásokról életük utolsó napjaiban. Ezek közül több inkább megnyugtató, mint ijesztő.

Az olaszországi felmérés 239 palliatív ellátásban dolgozó szakember bevonásával készült, és az eredmények szerint a betegek gyakran beszéltek arról, hogy újra találkoztak elhunyt rokonaikkal, vagy szimbolikus képeket láttak, például lépcsőket, erős fényt és ajtókat.

A kutatás során orvosokkal, ápolókkal, pszichológusokkal és hospice-önkéntesekkel megosztott életvégi álmokat és látomásokat vizsgáltak. Ezek közül nem mind alvás közben történt: volt, hogy ébrenlét közben jelentkezett a látomás, de gyakori témákat azonosítottak.

A betegek körében a leggyakoribb élmény a szeretteikkel való újraegyesülés volt. Sokan mondták, hogy egy elhunyt házastárs, szülő, rokon vagy akár egy szeretett háziállat jelent meg nekik. Többen szimbolikusabb látomásokról is beszámoltak, amelyek az „átkeléshez” vagy egyik állapotból a másikba való átmenethez kapcsolódtak, például mezítláb haladás egy fénnyel teli, nyitott ajtó felé. Mások lépcsőkről, küszöbökről és világos terekről számoltak be. Természetesen voltak szürreálisabb, szinte filmszerű képek is, például egy parton vágtató fehér ló.

Szakértők szerint ezek az álmok és látomások segíthetnek a betegeknek feldolgozni a halállal kapcsolatos félelmeiket és reményeiket, valamint megbirkózni a helyzetükkel olyan módon, ahogyan azt a szakértőkkel való beszélgetések gyakran nem teszik lehetővé - írja a Metro.