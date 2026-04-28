KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghalt Edith Eva Eger, a világhírű holokauszttúlélő

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 07:51 / FRISSÍTÉS: 2026. április 28. 07:56
tragédiahaláleset
A szomorú hírt a családja jelentette be. Meghalt Edith Eva Eger, a magyar származású, világhírű holokauszttúlélő 98 éves korában hunyt el.

Meghalt Edith Eva Eger. Fotó: AFP

Kedves barátaink, ma szeretett Edie elhagyta földi testét. Ugyanolyan kegyelemmel távozott, ahogyan élt. Mint egy angyal, aki hazatér. Családja és elkötelezett csapata gondoskodó jelenlétében hunyt el. Mindannyiunkat mélyen megérintett az élete, és emlékét a tetteinkkel tartjuk életben. Osszátok meg bátran az emlékeiteket vagy egy pillanatot, amikor hatással volt az életetekre. Családunk nevében köszönjük a szeretetet és a támogatást, amellyel életét és munkáját kísértétek. Edie, angyalszárnyakon engedünk tovább a következő utadra. Szeretünk. Nagyon fogsz hiányozni. Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk a rendkívüli életednek.

– írta családja közösségi oldalán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
