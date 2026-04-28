Meghalt Edith Eva Eger, a világhírű holokauszttúlélő

Kedves barátaink, ma szeretett Edie elhagyta földi testét. Ugyanolyan kegyelemmel távozott, ahogyan élt. Mint egy angyal, aki hazatér. Családja és elkötelezett csapata gondoskodó jelenlétében hunyt el. Mindannyiunkat mélyen megérintett az élete, és emlékét a tetteinkkel tartjuk életben. Osszátok meg bátran az emlékeiteket vagy egy pillanatot, amikor hatással volt az életetekre. Családunk nevében köszönjük a szeretetet és a támogatást, amellyel életét és munkáját kísértétek. Edie, angyalszárnyakon engedünk tovább a következő utadra. Szeretünk. Nagyon fogsz hiányozni. Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk a rendkívüli életednek.