KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Menekülni próbált a sofőr – körözött férfit fogtak el a rendőrök Soroksáron

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 07:50
Illegális szemétlerakók buktak le Soroksáron. A pesterzsébeti járőrök még időben érkeztek a helyszínre.

Április 25-én a Soroksári Rendészeti és Mezőőri Osztály járőrei rajtakaptak két férfit, amint egy kisteherautóról építési hulladékot borítottak le egy külterületi telken. A rakodással már végeztek, amikor a közterület-felügyelők a helyszínre érkeztek, feltartóztatták a menekülni próbáló sofőrt, és visszatartották mindkettőjüket.

Illegális szemétlerakók buktak le Soroksáron. (Képünk illusztráció)  Fotó: Gé / MW

A helyszínre riasztott pesterzsébeti járőrök elfogták őket, teherautójukat pedig lefoglalták – írja a BRFK közösségi oldalán megosztott bejegyzésében. – Kiderült, hogy a sofőr, a 41 éves M. Tamás már el volt tiltva a vezetéstől, ráadásul több körözés is érvényben volt ellene csalás és meg nem fizetett pénzbírságok miatt. 

A férfit őrizetbe vették, majd büntetés-végrehajtási intézetbe vitték, miután a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, valamint eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Társát, a 39 éves T. Krisztiánt szintén kihallgatták illegális hulladéklerakás ügyében, ő szabadlábon védekezik.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
