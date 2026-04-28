Menekülni próbált a sofőr – körözött férfit fogtak el a rendőrök Soroksáron

Április 25-én a Soroksári Rendészeti és Mezőőri Osztály járőrei rajtakaptak két férfit, amint egy kisteherautóról építési hulladékot borítottak le egy külterületi telken. A rakodással már végeztek, amikor a közterület-felügyelők a helyszínre érkeztek, feltartóztatták a menekülni próbáló sofőrt, és visszatartották mindkettőjüket.

A helyszínre riasztott pesterzsébeti járőrök elfogták őket, teherautójukat pedig lefoglalták – írja a BRFK közösségi oldalán megosztott bejegyzésében. – Kiderült, hogy a sofőr, a 41 éves M. Tamás már el volt tiltva a vezetéstől, ráadásul több körözés is érvényben volt ellene csalás és meg nem fizetett pénzbírságok miatt.

A férfit őrizetbe vették, majd büntetés-végrehajtási intézetbe vitték, miután a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, valamint eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Társát, a 39 éves T. Krisztiánt szintén kihallgatták illegális hulladéklerakás ügyében, ő szabadlábon védekezik.