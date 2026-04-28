Véráztatta selyemsálak, stílusos gengszterek: a Peaky Blinders igaz története durvább, mint hinnéd

Ha imádod a sorozatot, akkor biztosan téged is megbabonázott a Shelby család sötét és elegáns világa. Azonban az igazi történet még a tévéképernyőnél is pikánsabb, hiszen a valóságban a bűn és a hiúság egészen más arcot mutatott Birmingham utcáin. Íme a valódi Peaky Blinder világa, ahol a selyemsálak mögött valódi kegyetlenség rejtőzött.
A viktoriánus kor végi Birmingham füstös, ipari városa - amely ma sem tartozik a legbiztonságosabb európai városok közé - nem éppen a kifinomult úriemberekről volt híres, de ha valaki az 1890-es években a Small Heath környékén sétált, hamar találkozhatott egy Peaky Blinder bandataggal, aki legalább annyira adott a megjelenésére, mint a tekintélyére. Azonban a sorozatból ismert elegáns, selyemfiú fazonokat máris elfelejthetjük: az igazi bűnözők sokkal inkább voltak mai szemmel nézve „utcai vagányok”, akiknek a védjegye a jellegzetes, ellenzős sapka, a bő nadrág és a gondosan megkötött selyemsál volt. A pletykák szerint ez a stílus nem csupán hivalkodás volt, hanem egyfajta kódrendszer is: messziről hirdette, hogy ki az, akivel nem érdemes ujjat húzni, hacsak nem akarunk egy kiadós verést kockáztatni.
Bár a popkultúra imádja azt a véres részletet, miszerint a bandatagok borotvapengéket varrtak a sapkájuk simlijébe, hogy azzal vakítsák meg ellenfeleiket, a történészek szerint ez inkább csak egy jól hangzó, pikáns városi legenda. A XIX. század végén a borotvapenge igazi luxuscikknek számított, amit egy átlagos utcai bandatag aligha engedhetett meg magának, pláne nem arra, hogy verekedés közben elhagyja.
A valóság ennél prózaibb, de nem kevésbé izgalmas: a „blinder” kifejezés a korabeli szlengben olyasvalakire utalt, aki annyira feltűnően, „vakítóan jól” nézett ki, hogy azzal mindenkit lehengerelt. Vagy éppen arra, hogy a sapkát olyan mélyen a szemükbe húzták, hogy az egyik oldalról szinte semmit sem láttak tőlük – ez pedig egyfajta rejtélyes, fenyegető aurát kölcsönzött nekik.
Míg a képernyőn a Shelby család összetartása és stratégiai zsenialitása bűvöl el minket, az igazi birminghami bandák élete sokkal kaotikusabb volt. Nem egyetlen nagy maffiacsaládról beszélünk, hanem rivális fiatalok csoportjairól, akik a saját felségterületüket védték foggal-körömmel.
A tagok között akadtak egészen fiatal, alig 12-13 éves fiúk is, akiket a szegénység és a kilátástalanság hajtott az utcára. A bűnlajstromuk pedig nem merült ki a nagyszabású rablásokban: a legtöbbször bolti lopásokból, utcai verekedésekből és a helyi kocsmák környékén elkövetett támadásokból tartották fenn magukat. A rendőrség tehetetlen volt a „peaky”-k ellen, akik ha kellett, kövekkel, nehéz bakancsokkal vagy éppen fémvégű övekkel tettek rendet az utcákon, fittyet hányva a törvényre és a közmorálra - írja a History Extra.
Ahogy telt az idő, a név fogalommá vált, és minden birminghami huligánt így neveztek, függetlenül attól, melyik utcához tartozott. A Peaky Blinders tündöklésének végül nem a rendőrség, hanem a profibb szervezett bűnözés vetett véget az 1910-es években. Megjelentek a Billy Kimber vezette „Birmingham Boys” tagjai, akik már nemcsak az utcán verekedtek, hanem a lóversenypályák jövedelmező világát is uralni akarták. A régi vágású, sapkás-sálas utcai harcosok ideje leáldozott, a helyüket egy sokkal üzletiesebb és kíméletlenebb generációnak adták át, de a legendájuk – és az a bizonyos vakító stílus – örökre beírta magát a történelembe és a filmtörténetbe.
