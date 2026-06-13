Nyugodj békében, Chuck Norris – sztárok, akik már nem tartanak velünk az év második felében

2026 sorsfordító év a filmművészet világában, évek óta először egyszerűen minden hónapra jut legalább egy zseniális alkotás a mozikban. Ettől csak nehezebb lesz a szívünk, ha arra gondolunk, hányan nem élhették meg ezt a pozitív energiát, miközben ők maguk legalább ennyit adtak hozzá fénykorukban. Bízzunk abban, hogy Robert Duvall, Chuck Norris, Eric Dane és a többi nagy név, akik ma már nem lehetnek velünk büszkén nézik fentről a mozivásznat.
Nehezen kezdődött az év a Reszkessetek, betörők! rajongóinak számára, ugyanis Kevin (Macaulay Culkin) anyukája tüdőembólia következtében meghalt, január 30-án. Halálát követően egykori filmes gyermeke szívteljes üzenetettel búcsúztatta őt.
Ismerős volt legjobb filmjeiről, Gene Hackmannel és Dustin Hoffmannal való barátságáról és a tangó iránti szeretetéről egyaránt. A sokoldalú művész, az Apokalipszis most és a Keresztapa-trilógia ikonikus alakja nagyon szép kort, 95 évet élt meg, míg nem az otthon nyugalmában, február 15-én elhunyt.
A Dawson és a haverok címszereplője évekig vastagbélrákkal küzdött. James Van Der Beek betegségével nézett szembe évekig, a kemoterápia miatt legyengülve már nem tudta ellátni szülői feladatait, majd február 11-én már nem küzdött tovább.
A Grace klinika szexi sztárja és az Eufória központi alakja, Eric Dane hosszú évek ALS-betegsége után feladta a küzdelmet. Rajongói február 19. óta gyászolják őt. Szegény már nem láthatta az Eufória harmadik évadát, melyben karakterének legcsodálatosabb történetlezárását nyújtotta – pedig Eric Dane betegségének végstádiumában játszotta szerepét.
Robert Carradine, a Lizzie McGuire sorozat sztárja, David Carradine testvére sem lehet már közöttünk – ő február 23-án távozott az élők sorából.
Egy sikeres színpadi karrier és színművészeti tanári pályán túl a színésznőt A korona és a Downton Abbey sorozatokban ismerhette meg a nagyvilág. A publikum számára ismeretlen okokból március 5-én hajtotta örök álomra fejét.
Egyesek azt hitték lehetetlen, de mégis megtörtént: Walker, a texasi kopó, a színész és harcművész, a nyolcvanas évek ikonja, aki a legendák szerint képes volt becsapni egy forgóajtót Hawaii kirándulása közben váratlanul elhunyt március 19-én. Pedig Chuck Norris halála előtt egy héttel még életerős videót posztolt Instagramra. Nem mellesleg, tudtad hogy a legismertebb sorozatának főcímdalát a maestro maga adta elő?
Az ikonikus hang, az improvizálás nagymestere és Mucsi Zoltán legszórakoztatóbb alkotótársa már a következő fellépésére készült, de azon már nem tudott megjelenni. Scherer Péter halálával mind a magyar szinkron, a hazai filmek és a színház világa szegényebb hely lett. A legendás magyar nevettető május 19-én távozott az élők sorából.
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