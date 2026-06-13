Kínai szerelmi horoszkóp: leleplezzük, ki lehet számodra az ideális partner – és kit kerülj el messzire!

Mindenki arra vágyik, hogy rátaláljon a Nagy Ő-re. Sajnos azonban ez sokkal nehezebb, mint hinnénk. Szerencsére akadnak trükkök, amiket segítségül hívhatunk, hogy megtudjuk, ki az, akivel passzolunk, és ki az, akivel nem. Ilyen segítség a kínai horoszkóp is!

A kínai horoszkóp felfedi, ki az ideális párunk, és azt is, kit érdemes messzire elkerülnünk

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Szerelmi horoszkóp: kihez illek a leginkább?

Van, amikor az első pillanattól kezdve úgy érezzük: valakivel tökéletesen passzolunk. Máskor ellenállhatatlan késztetést érzünk, hogy harcoljunk valakivel, akit nem is igazán ismerünk. Miért van ez? Nos, a távol-keleti asztrológia négy csoportba osztja a jegyeket vonzás tekintetében. E vonzás persze nem egyenlő a szerelemmel: munkahelyi együttműködést vagy épp üzleti partnerséget is építhetünk rá.

Hármas harmónia: a legjobb kapcsolatok

A hármas harmónia (San He) négy darab hármas csoportba osztja az állatövi jegyeket. E csoportok egymással tökéletes harmóniában vannak a kínai horoszkóp szerint, mivel hasonló értékeket képviselnek és hasonló céljaik vannak az életben. Ezek a csoportok:

Patkány, Sárkány és Majom

Bivaly, Kígyó és Kakas

Tigris, Ló és Kutya

Nyúl, Kecske, disznó

Hatos harmónia: támogató párok

A hatos harmónia (Liu He) párjai kiváló kettősöket alkotnak, mert mindenben támogatják, segítik a másikat.