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Kínai szerelmi horoszkóp: leleplezzük, ki lehet számodra az ideális partner – és kit kerülj el messzire!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 18:30
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Ki számodra a tökéletes pár? Segít a kínai horoszkóp!
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Mindenki arra vágyik, hogy rátaláljon a Nagy Ő-re. Sajnos azonban ez sokkal nehezebb, mint hinnénk. Szerencsére akadnak trükkök, amiket segítségül hívhatunk, hogy megtudjuk, ki az, akivel passzolunk, és ki az, akivel nem. Ilyen segítség a kínai horoszkóp is!

A kínai horoszkóp felfedi, ki az ideális párunk
A kínai horoszkóp felfedi, ki az ideális párunk, és azt is, kit érdemes messzire elkerülnünk
Fotó: Unsplash

Szerelmi horoszkóp: kihez illek a leginkább?

Van, amikor az első pillanattól kezdve úgy érezzük: valakivel tökéletesen passzolunk. Máskor ellenállhatatlan késztetést érzünk, hogy harcoljunk valakivel, akit nem is igazán ismerünk. Miért van ez? Nos, a távol-keleti asztrológia négy csoportba osztja a jegyeket vonzás tekintetében. E vonzás persze nem egyenlő a szerelemmel: munkahelyi együttműködést vagy épp üzleti partnerséget is építhetünk rá.

Hármas harmónia: a legjobb kapcsolatok

A hármas harmónia (San He) négy darab hármas csoportba osztja az állatövi jegyeket. E csoportok egymással tökéletes harmóniában vannak a kínai horoszkóp szerint, mivel hasonló értékeket képviselnek és hasonló céljaik vannak az életben. Ezek a csoportok:

  • Patkány, Sárkány és Majom
  • Bivaly, Kígyó és Kakas
  • Tigris, Ló és Kutya
  • Nyúl, Kecske, disznó

Hatos harmónia: támogató párok

A hatos harmónia (Liu He) párjai kiváló kettősöket alkotnak, mert mindenben támogatják, segítik a másikat.

  • Patkány és Bivaly
  • Tigris és Disznó
  • Nyúl és Kutya
  • Sárkány és Kakas
  • Kígyó és Majom
  • Ló és Kecske

Hat konfliktus: az ellentétek vonzzák egymást?

A hatos konfliktus (Liu Chong) párjait az ellentét tartja össze. Az ellentétes világnézet sok esetben épp azért kívánatos, mert ezzel a párok kiegészítik egymást, folyamatosan képviselni tudják az érme mindkét oldalát az életben.

  • Patkány és Ló
  • Bivaly és Kecske
  • Tigris és Majom
  • Nyúl és Kakas
  • Sárkány és Kutya
  • Kígyó és Disznó

Hat rombolás: a legrosszabb párosítás

A hat rombolás (Liu Hai) párjai nem csupán ellentétek: olyannyira összeegyeztethetetlenül más értékeket képviselnek, hogy azzal nem kiegészítik egymást, hanem végtelen vitákat és feszültséget szülnek. Épp ezért párosuk egy párkapcsolat vagy házasság során mindig toxikus, egyik vagy mindkét fél komoly lelki sérülésével jár.

Azaz a leginkább kerülendő párosok a következők:

  • Patkány és Kecske
  • Bivaly és Ló
  • Tigris és Kígyó
  • Nyúl és Sárkány
  • Nyúl és Disznó
  • Kakas és Kutya

Mi a kínai horoszkópom?

Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.

  • Patkány: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
  • Bivaly: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
  • Tigris: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
  • Nyúl: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
  • Sárkány: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
  • Kígyó: 1953,1965,1977,1989,2001,2013
  • Ló: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
  • Kecske: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
  • Majom: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
  • Kakas: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
  • Kutya: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018


 

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