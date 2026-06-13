Kínai szerelmi horoszkóp: leleplezzük, ki lehet számodra az ideális partner – és kit kerülj el messzire!

Mindenki arra vágyik, hogy rátaláljon a Nagy Ő-re. Sajnos azonban ez sokkal nehezebb, mint hinnénk. Szerencsére akadnak trükkök, amiket segítségül hívhatunk, hogy megtudjuk, ki az, akivel passzolunk, és ki az, akivel nem. Ilyen segítség a kínai horoszkóp is!
Van, amikor az első pillanattól kezdve úgy érezzük: valakivel tökéletesen passzolunk. Máskor ellenállhatatlan késztetést érzünk, hogy harcoljunk valakivel, akit nem is igazán ismerünk. Miért van ez? Nos, a távol-keleti asztrológia négy csoportba osztja a jegyeket vonzás tekintetében. E vonzás persze nem egyenlő a szerelemmel: munkahelyi együttműködést vagy épp üzleti partnerséget is építhetünk rá.
A hármas harmónia (San He) négy darab hármas csoportba osztja az állatövi jegyeket. E csoportok egymással tökéletes harmóniában vannak a kínai horoszkóp szerint, mivel hasonló értékeket képviselnek és hasonló céljaik vannak az életben. Ezek a csoportok:
A hatos harmónia (Liu He) párjai kiváló kettősöket alkotnak, mert mindenben támogatják, segítik a másikat.
A hatos konfliktus (Liu Chong) párjait az ellentét tartja össze. Az ellentétes világnézet sok esetben épp azért kívánatos, mert ezzel a párok kiegészítik egymást, folyamatosan képviselni tudják az érme mindkét oldalát az életben.
A hat rombolás (Liu Hai) párjai nem csupán ellentétek: olyannyira összeegyeztethetetlenül más értékeket képviselnek, hogy azzal nem kiegészítik egymást, hanem végtelen vitákat és feszültséget szülnek. Épp ezért párosuk egy párkapcsolat vagy házasság során mindig toxikus, egyik vagy mindkét fél komoly lelki sérülésével jár.
Azaz a leginkább kerülendő párosok a következők:
Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.
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