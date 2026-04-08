Hogy micsoda? Majdnem Jason Statham lett a Peaky Blinders főgengsztere

Vannak olyan film- vagy sorozatszerepek, melyeket el sem tudnánk képzelni, hogy egy másik színész játsszon el. Ilyen volt Keanu Reeves Neo-ja a Mátrixból vagy Ryan Reynolds Deadpoolja, de ide sorolhatnánk még Sigourney Weaver Alien-kaszaboló Ellen Ripley-jét, no meg persze a Netflix zászlóshajójának számító Peaky Blinders (magyarul: Birmingham bandája) főszereplőjét, Thomas Shelby-t, és az őt alakító Cillian Murphy-t is. Utóbbi esetében viszont a kezdetekben korántsem volt ennyire elválaszthatatlan a kapocs.
Tegye fel a kezét, aki el tudná képzelni, hogy a gyilkos tekintetű Oscar-győztes, Cillian Murphy helyett a kegyetlen egysorosokat puffogtató pofonosztó akcióhős, Jason Statham irányítja a múlt évszázadi Anglia legbűnösebb városának alvilágát. Gyanítjuk, nem sok kar lendülhetett a magasba, viszont kis híján ez lett a Peaky Blinders főszerepének sorsa.
A Netflix-sorozatok egyik legkiemelkedőbb darabjának megálmodója, Steven Knight ugyanis sokáig egyáltalán nem látta lelki szemei előtt a szerinte túlságosan zárkózott jófiúnak számító 28 nappal később és az Oppenheimer sztárját mint Thomas Shelby. Ezzel szemben az egykori műugrót már annál inkább:
Mindkettőjükkel találkoztam Los Angelesben, hogy beszéljünk a szerepről, és én végül Jasont választottam volna… mert Jason az Jason volt a szobában is. Cillian pedig nyilvánvalóan nem Tommy. Én viszont elég ostoba voltam ahhoz, hogy ezt ne értsem meg
– mesélte még korábban a The Independentnek a széria atyja.
Azonban, mint azt tudjuk, mégis Cillian Murphy lett a Shelby család feje. De ez hogy fordulhatott el? Nos, mint ahogy az életben oly sok minden, itt is egy nüansz döntött, mely egy rövidke SMS formájában mutatkozott meg. Tudniillik a korábban vesztesként elkönyvelt Murphy egy olyan kurta üzenettel lepte meg Steven Knightot, amitől a sorozat kreátora rögtön meggondolta magát. A levélben ennyi állt:
Ne feledd, színész vagyok
– írta Knightnak a későbbi Thomas Shelby, a többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem...
A történelem legjobb sztorijai viszont azért vannak, hogy valaki egyszer folytassa őket, és történetesen Steven Knight terve is ez a Peaky Blinders-szel. A nemrégiben megjelent, vegyes fogadtatásban részesülő film, a Birmingham bandája: A halhatatlan férfi mellett egy új sorozat is készülőben van.
A széria folytatása a II. világháború után veszi fel a fonalat, és a legidősebb Shelby fiú, Duke-ot helyezi a cselekmény középpontjába, akit majd Jamie Bell fog alakítani, de Charlie Heaton is csatlakozott a projekthez, melyből a BBC és a Netflix már két évadot is berendelt. És ki tudja, talán Knight még akár Jason Stathamnek is találhat egy szerepet kárpótlásul a folytatásban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.