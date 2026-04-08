Hogy micsoda? Majdnem Jason Statham lett a Peaky Blinders főgengsztere

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 19:40
Cillian Murphy · Peaky Blinders · Jason Statham
Nemsokára folytatódik a Netflix történetének egyik legikonikusabb tévéműsora. Ám, mielőtt a Peaky Blinders jövőjébe tekintenénk, idézzük fel azt, hogy akár teljesen másképp is festhetett volna annak a bizonyos biminghami bandának a szereposztása.
Örökös-Tóth Lajos
Vannak olyan film- vagy sorozatszerepek, melyeket el sem tudnánk képzelni, hogy egy másik színész játsszon el. Ilyen volt Keanu Reeves Neo-ja a Mátrixból vagy Ryan Reynolds Deadpoolja, de ide sorolhatnánk még Sigourney Weaver Alien-kaszaboló Ellen Ripley-jét, no meg persze a Netflix zászlóshajójának számító Peaky Blinders (magyarul: Birmingham bandája) főszereplőjét, Thomas Shelby-t, és az őt alakító Cillian Murphy-t is. Utóbbi esetében viszont a kezdetekben korántsem volt ennyire elválaszthatatlan a kapocs.

PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN - Movie Set
A Cillian Murphy-filmek és sorozatok felhozatalát el sem tudnánk képzelni a Peaky Blinders nélkül (Fotó: Netflix)

Jason Stathamből nem lett birminghami bandavezér

Tegye fel a kezét, aki el tudná képzelni, hogy a gyilkos tekintetű Oscar-győztes, Cillian Murphy helyett a kegyetlen egysorosokat puffogtató pofonosztó akcióhős, Jason Statham irányítja a múlt évszázadi Anglia legbűnösebb városának alvilágát. Gyanítjuk, nem sok kar lendülhetett a magasba, viszont kis híján ez lett a Peaky Blinders főszerepének sorsa.

A Netflix-sorozatok egyik legkiemelkedőbb darabjának megálmodója, Steven Knight ugyanis sokáig egyáltalán nem látta lelki szemei előtt a szerinte túlságosan zárkózott jófiúnak számító 28 nappal később és az Oppenheimer sztárját mint Thomas Shelby. Ezzel szemben az egykori műugrót már annál inkább:

Mindkettőjükkel találkoztam Los Angelesben, hogy beszéljünk a szerepről, és én végül Jasont választottam volna… mert Jason az Jason volt a szobában is. Cillian pedig nyilvánvalóan nem Tommy. Én viszont elég ostoba voltam ahhoz, hogy ezt ne értsem meg

– mesélte még korábban a The Independentnek a széria atyja.

Jason Statham mint Thomas Shelby? Majdnem összejött (Fotó: PA)

Azonban, mint azt tudjuk, mégis Cillian Murphy lett a Shelby család feje. De ez hogy fordulhatott el? Nos, mint ahogy az életben oly sok minden, itt is egy nüansz döntött, mely egy rövidke SMS formájában mutatkozott meg. Tudniillik a korábban vesztesként elkönyvelt Murphy egy olyan kurta üzenettel lepte meg Steven Knightot, amitől a sorozat kreátora rögtön meggondolta magát. A levélben ennyi állt:

Ne feledd, színész vagyok

– írta Knightnak a későbbi Thomas Shelby, a többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem...

Cillian Murphy egy ráadásfilm kedvéért ismét Thomas Shelby bőrébe bújt idén (Fotó: IMDb)

Jön az új Peaky Blinders!

A történelem legjobb sztorijai viszont azért vannak, hogy valaki egyszer folytassa őket, és történetesen Steven Knight terve is ez a Peaky Blinders-szel. A nemrégiben megjelent, vegyes fogadtatásban részesülő film, a Birmingham bandája: A halhatatlan férfi mellett egy új sorozat is készülőben van.

A széria folytatása a II. világháború után veszi fel a fonalat, és a legidősebb Shelby fiú, Duke-ot helyezi a cselekmény középpontjába, akit majd Jamie Bell fog alakítani, de Charlie Heaton is csatlakozott a projekthez, melyből a BBC és a Netflix már két évadot is berendelt. És ki tudja, talán Knight még akár Jason Stathamnek is találhat egy szerepet kárpótlásul a folytatásban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
