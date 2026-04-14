Újabb nyomra bukkantak: áttörés jöhet Lovas Annabella rejtélyes halála ügyében?

Noha a rejtélyes körülmények ellenére a hatóságok kizárták az idegenkezűséget, máig nem tudni, mi vezetett Lovas Annabella halálához. Pénteken azonban újabb bizonyítékok kerültek a Gran Canaria-i hatóságok birtokába.

Lovas Annabella halála máig rejtély Fotó: TV2

Április 6-án érkezett a megrázó hír: Lovas Annabella elhunyt. Halála már jóval korábban bekövetkezett, ugyanakkor sajnos a nyomozóhatóságoknak sok időbe tellett azonosítani őt. Testére félmeztelenül, hosszabb ideje a vízben sodródva, a Kanári-szigeteken bukkantak rá még tavaly májusban. Az azonosítás azért telt ilyen sok időbe, mert sem DNS-mintát, sem ujjlenyomatot nem lehetett venni. Végül a fogminták alapján derült ki: A Nagy Ő 2021-es évadának szereplője vesztette életét.

Áttörést jelenthet Lovas Annabella hátizsákja?

Még mindig kérdéses, mi vezetett Lovas Annabella halálához. A spanyol hatóságok azonban talán most egy lépéssel közelebb juthatnak a megoldáshoz, ugyanis a Daily Star értesülései szerint egy pásztor megtalálta a reality-sztár és influenszer hátizsákját, benne az útlevelével és más személyes tárgyával. A hátizsák a spanyol Gran Canaria sziget déli részén, egy kilátó közelében került elő.