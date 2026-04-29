Solymári óvodát ért lövés: közleményt adott ki a rendőrség

lövés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 21:27
óvodapuskarendőrség
Súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást a rendőrség.

Mint arról korábban már beszámoltunk, szerdán kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy lövedék csapódott be egy solymári óvoda nyitott ablakán, a lehúzott redőnyön keresztül. Személyi sérülés nem történt.

rendőrség
Fotó: Fotó: Gé (illusztráció)

A rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, adatokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak ki, amelyek alapján rövid időn belül sikerült tisztázni a történtek körülményeit. A nyomozás során megállapították, hogy a lövedék egy légfegyverből származott, és azt egy szemközti társasházból adták le. A hatóságok néhány órán belül azonosították és elfogták a 71 éves B. Jánost, akinek lakásában több vadászfegyvert és egy légpisztolyt is találtak. A férfi rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.

B. János először tagadta, hogy ő lőtt volna a légpisztollyal, de később beismerte. Egy fán ülő galambra célzott, de eltévesztette, és a lövedék az óvoda ablakán csapódott be. A Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai súlyos testi sértés kísérlete miatt indítottak ellene eljárást, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását - írja a police.hu.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu