Solymári óvodát ért lövés: közleményt adott ki a rendőrség

Mint arról korábban már beszámoltunk, szerdán kora délután érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy lövedék csapódott be egy solymári óvoda nyitott ablakán, a lehúzott redőnyön keresztül. Személyi sérülés nem történt.
A rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, adatokat gyűjtöttek és tanúkat hallgattak ki, amelyek alapján rövid időn belül sikerült tisztázni a történtek körülményeit. A nyomozás során megállapították, hogy a lövedék egy légfegyverből származott, és azt egy szemközti társasházból adták le. A hatóságok néhány órán belül azonosították és elfogták a 71 éves B. Jánost, akinek lakásában több vadászfegyvert és egy légpisztolyt is találtak. A férfi rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.
B. János először tagadta, hogy ő lőtt volna a légpisztollyal, de később beismerte. Egy fán ülő galambra célzott, de eltévesztette, és a lövedék az óvoda ablakán csapódott be. A Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársai súlyos testi sértés kísérlete miatt indítottak ellene eljárást, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását - írja a police.hu.
