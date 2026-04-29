Kamu Facebook profilokkal verik át a felhasználókat

Emlékszel a nigériai levelekre, amelyekben arról írnak, hogy egy tehetős embert kell kiszabadítani? Az ilyesfajta átverések nem tűnnek el nyom nélkül, csak átalakulnak. Előfordulhat, hogy Facebook-on humanitárius segítségnek álcázzák az átveréseket.

Újabb átverés Facebookon – elszegényedett nigériaiakon nyerészkednek a csalók

Nap mint nap jelennek meg újabb és újabb átverések. Ha nem figyelünk, könnyen megadhatjuk az adatainkat illetékteleneknek.

Nigériában több felhasználó is jelezte, hogy bizonyos 'Helping hands' ("segítő kéz") néven bemutatkozó szervezetek kérik a felhasználókat, hogy szegénységben élő embereket segítsenek. A szervezetek között van Helping Hands organization, Helping hands foundation, kis- és nagybetűk variálásával és egy-két módosítással.

A szervezetek elsőre megbízhatónak tűnnek, hiszen humanitárius és egészségügyi segítséget ajánlanak. Mindemellett Nigériában ismert színészeket raknak ki borítónak, a leírásban pedig telefonszámokat sorolnak fel, amelyeknek üzenve tudunk hozzáférni a támogatásokhoz.

Volt olyan bejegyzés is, amely egy ismert nigériai színésznő születésnapjáról szólt. A hirdetésben arról beszéltek, hogy ha WhatsAppon küldünk egy üzenetet, akkor a híresség pénzjutalmat is adhat.

Ilyesfajta csalással talán ritkábban találkozhatunk idehaza, de ha egyszer minket is elér, érdemes felkészültnek lennünk. Már a posztok megszövegezése is gyanakodásra adhat okot.

Biztosan átverésről van szó;

ha bármilyen hirdetés rögtön közvetlen elérhetőséget kér tőlünk

ha az adott oldalnak kevés a követője és frissen, esetleg pont 2026-ban készült

az ilyen oldalaknak több, kétes küllemű aloldala szokott lenni, amik nincsenek igazolva (Meta Verified); a valóban hiteles segélyszervezeteknek egyetlen igazolt Facebook oldala van

ha egy ismert színész vagy celeb is megjelenik a hirdetésben és rajta keresztül kérik az elérhetőségeket, adatokat

ha sürgetnek az utalással; ilyen hirdetéseknél gyakran mondják, hogy hamarosan/holnap lejár a lehetőség

az ilyen szervezetként bemutatkozó oldalak általában azonnali pénzutalással ígérnek segítséget; banki adatokat semmilyen szervezet nem ad meg azonnal

a kattintások után a WhatsApp-hoz irányítják a felhasználókat, ahol kérik a belépési adatokat