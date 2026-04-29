A Walpurgis-éj titkai: az ősi tűz és a női energiák rituáléja, ami nálad is működhet

A Walpurgis-éj köré rengeteg legenda épült, de kevesen tudják, hogy nem csupán „boszorkányéjként” tartották számon. Nem véletlen, hogy a Walpurgis-éj az irodalomban is visszatérő motívum: Johann Wolfgang von Goethe Faustjában és Bram Stoker Drakulájában is megjelenik, mint a látható és láthatatlan világ határának különleges pillanata. Valójában egy ősi, tavaszi fordulóponthoz kapcsolódó ünnepről van szó, amelyben a természet erői, az emberi kapcsolódások és a női energiák egyszerre mozdulnak meg. De vajon honnan ered a Walpurgis, és mi köze van a május elsején tartott tűzünnepekhez?

Honnan ered a Walpurgis-éj ősi hagyománya?

A Walpurgis-éj ősi hagyományát ma is sokan ápolják.

A Walpurgis ősi gyökerei

Walpurgis éjszakája minden évben április 30-ról május 1-re virradóan van, és elsősorban a német nyelvterületen és Észak-Európában vált ismertté. Nevét Saint Walburga angolszász apácáról kapta, akinek szentté avatása május 1-jére esett - és akit a hiedelmek a gonosz erők elleni védelemhez kapcsoltak.

A történeti háttér azonban ennél jóval mélyebbre nyúlik: a Walpurgis-éj valójában a kereszténység előtti Európa tavaszi, termékenységi és megtisztulási rituális szokásainak újjáéledése. A germán és északi népek számára ez az időszak a tél végleges lezárását jelentette: a természet felébredt, a föld termékennyé vált, és ezzel együtt az emberi kapcsolatokban is egy új ciklus kezdődött.

A néphagyományban ezért jelent meg a híres kép a Walpurgisról, ahogy a boszorkányok a Brocken hegyen gyülekeznek, Magyarországon pedig a Gellért-hegyen. Ez azonban inkább szimbolikus jelentéssel bír: azt fejezi ki, hogy ezen az éjszakán a láthatatlan erők, az ösztönök és az elfojtott vágyak egyaránt felszínre kerülnek.

A Walpurgis-éj különlegességét az adja, hogy egybeesik egy másik ősi európai ünnepkörrel is. A kelta világban május 1-je Beltane ünnepe, amely a nyár kezdetét és a termékenység felerősödését jelölte. Beltane idején szintén tüzeket gyújtottak, állatokat és embereket vezettek át lángok között megtisztulás céljából, miközben a virágok és a zöld növények a női princípiumot és az élet kibontakozását szimbolizálták. A két ünnep tehát nem azonos, de ugyanarra a fordulópontra épül: arra a pillanatra, amikor a világ újra virágba borul, és az ember is könnyebben változtat az életén.