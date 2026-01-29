Hihetetlen dologra bukkantak egy fáraó sírjában – 3 régészeti felfedezés 2025-ből, amely átírhatja a történelmet

2025-ben több olyan régészeti felfedezés is született, amelyek hosszú ideje nyitott kérdésekre adtak kézzelfogható, ugyanakkor igen váratlan válaszokat. Íme három lebilincselő lelet, amely teljesen új perspektívából világítja meg a történelmet!

1. Kleopátra elsüllyedt kikötője

Egyiptom északi partvidékén, Taposiris Magna templomkomplexumának közelében víz alatti régészeti kutatások során egy régi kikötő maradványaira bukkantak. A tengerfenéken feltárt kőpadlók, nagyméretű oszlopok és horgonyok arra utalnak, hogy az épület funkciója a nagy tengeri forgalom lebonyolítására szolgált. A kikötő létezése megerősíti azt az elképzelést, hogy a terület Kleopátra uralkodása alatt kiemelt stratégiai és gazdasági szerepet töltött be.

A búvárok felszínre hoztak ezen kívül szobrokat és felirattöredékeket is, amelyek tovább erősítették a feltételezést, hogy a kikötő térsége fontos helyszín volt Egyiptom utolsó uralkodónőjének.

2. II. Thotmesz sírja a Királyok Völgyében

2025-ben nagy valószínűséggel sikerült a 18. egyiptomi dinasztia egyik kevésbé ismert fáraója, II. Thotmesz végső nyughelyét azonosítani a Királyok Völgyében. A sír felfedezése az egyik legjelentősebb királyi temetkezési eredménynek számít Tutanhamon sírjának feltárása óta. Bár a sírt már az ókorban részben kifosztották, számos temetkezési tárgy érintetlenül, eredeti helyén maradt. A sírban talált bútorok, edények és rituális eszközök mind a fáraó kartusával voltak ellátva, ami egyértelművé tette, hogy Thotmeszhez tartoztak.

Megtalálták II. Thotmesz király elveszett sírját.

Ezenkívül izgalmas fordulatot hozott a régészeti felfedezés a korabeli építészet kapcsán is: az egyiptomi sír kialakítása eltér a későbbi királysírok szerkezetétől, ezért sok új információval szolgálhat az Újbirodalom temetkezési szokásairól.