Hihetetlen dologra bukkantak egy fáraó sírjában – 3 régészeti felfedezés 2025-ből, amely átírhatja a történelmet

2025-ben több olyan régészeti felfedezés is született, amelyek hosszú ideje nyitott kérdésekre adtak kézzelfogható, ugyanakkor igen váratlan válaszokat. Íme három lebilincselő lelet, amely teljesen új perspektívából világítja meg a történelmet!
Egyiptom északi partvidékén, Taposiris Magna templomkomplexumának közelében víz alatti régészeti kutatások során egy régi kikötő maradványaira bukkantak. A tengerfenéken feltárt kőpadlók, nagyméretű oszlopok és horgonyok arra utalnak, hogy az épület funkciója a nagy tengeri forgalom lebonyolítására szolgált. A kikötő létezése megerősíti azt az elképzelést, hogy a terület Kleopátra uralkodása alatt kiemelt stratégiai és gazdasági szerepet töltött be.
A búvárok felszínre hoztak ezen kívül szobrokat és felirattöredékeket is, amelyek tovább erősítették a feltételezést, hogy a kikötő térsége fontos helyszín volt Egyiptom utolsó uralkodónőjének.
2025-ben nagy valószínűséggel sikerült a 18. egyiptomi dinasztia egyik kevésbé ismert fáraója, II. Thotmesz végső nyughelyét azonosítani a Királyok Völgyében. A sír felfedezése az egyik legjelentősebb királyi temetkezési eredménynek számít Tutanhamon sírjának feltárása óta. Bár a sírt már az ókorban részben kifosztották, számos temetkezési tárgy érintetlenül, eredeti helyén maradt. A sírban talált bútorok, edények és rituális eszközök mind a fáraó kartusával voltak ellátva, ami egyértelművé tette, hogy Thotmeszhez tartoztak.
Ezenkívül izgalmas fordulatot hozott a régészeti felfedezés a korabeli építészet kapcsán is: az egyiptomi sír kialakítása eltér a későbbi királysírok szerkezetétől, ezért sok új információval szolgálhat az Újbirodalom temetkezési szokásairól.
A 2025-ös év talán legmegdöbbentőbb régészeti felfedezése a mai Belize területén, az ősi maja város, Caracol romjai között történt. Több évtizedes kutatás után feltárták Te K’ab Chaak sírját, aki a város királyi dinasztiájának alapítója volt a Kr. u. 4. század első felében. A sírban egy idős férfi maradványait találták meg, mellette rengeteg síremlékkel.
A legérdekesebb tárgy egy jádéból és kagylóból összeállított mozaikos halotti maszk volt, amely mellől jáde fülékszerek és obszidián pengék kerültek elő, amik egyértelműen utalnak az uralkodó vagyonos, elit státuszára. A sír jelentősége, hogy konkrét időpontot és személyt rendel Caracol felemelkedésének kezdetéhez.
A következő videóra kattintva még többet tudhatsz meg a maja sír feltárásáról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.