Tornóczky Anita megható vallomása: „Mindig két gyereket szerettünk volna!”

Április közepén érkezett a nagyszerű örömhír, hogy 46 évesen ismét várandós Tornóczky Anita. A korábbi műsorvezető elmondása szerint szeptemberben érkezik majd a család legújabb tagja. Most a TV2 Mokka riporterének mesélt az elmúlt időszakról és elárulta, hogy ha most nem jött volna össze a lombikprogram, akkor lemondtak volna a második gyerekről. Ám szerencsére ez nem így lett és idén szeptemberben már négyfős család lesznek.

Tornóczky Anita gyereke már tudja, hogy szeptemberben jön a kistesó (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tornóczky Anita mindig is kétgyermekes anyuka szeretett volna lenni

Mindig szerettünk volna két gyereket, csak nem tudtuk, hogy mi lesz az elsővel, mivel ő egy nagyszerű ajándék volt a Jóistentől. Nem akartunk azonnal kettőbe belevágni, nem tudtuk, hogy mennyire terheli meg a szervezetemet. Úgyhogy vártunk egy kicsit vele, de a párom azt mondta, hogy az enyém lesz az utolsó szó, mivel ez rengeteg hormonpótlással jár

– mondta a TV2 Mokka riporterének a korábbi műsorvezető.

Anita soha nem titkolta, hogy első gyermeke is lombikprogram segítségével született, ami elmondása szerint egy tudatos lépés volt neki. „A mai napig segítek nagyon sok hölgynek, aki megkeres. Azt gondolom, hogy nagyon sokan még a saját családjuk előtt is cikinek érzik ezt, pedig ez ma már sajnos teljesen természetesen pláne, hogy kitolódik a gyermekvállalás kora” - mesélte Tornóczky Anita.

Tornóczky Anita párja mindenben segíti a műsorvezetőt (Fotó: Szabolcs László)

Tornóczky Anita kora nem befolyásol semmit

Azon kívül, hogy szüleim már idősek, magamon egyáltalán nem érzem, hogy hátrány lenne. Sőt, az életem most van olyan szakaszban, hogy nem akarok minden áron megfelelni másoknak, hanem van egy olyan nyugodt, családi hátterem, amivel tudom ezt az egészet türelemmel és odaadással kezelni

– jegyezte Anit, akinek első gyermeke nemrég ünnepelte első születésnapját, ám már ő is tudja, hogy hamarosan nem kell egyedül bosszantani a szülőket. „Egyáltalán nem érti, hogy anya pocakjában van valaki, mivel minden reggel azon szeretne ugrálni. Amikor felébred, akkor viszont mindig felmutat és mondja, hogy baba. A kisgyerekeket nagyon szereti, szóval szerintem nem lesz semmi probléma velük” - zárta.