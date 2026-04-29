Zokognak a rajongók: elhunyt a népszerű műsorvezető

Gyász: Dan McLean 78 éves korában elhunyt. A legendás kanadai műsorvezető, aki több mint három évtizedet volt a CHCH News arca, pénteken (április 24-én) hunyt el egy Owen Sound-i kórházban.

A csatorna a korábbi műsorvezetőjét, a CHCH McLean „legendás hangját, kifogástalan stílusát és felejthetetlen karrierjét” írta le. Bár 37 éves pályafutása a CHCH-nál határozta meg karrierjét, műsorvezetői útja már jóval korábban megkezdődött. Első rádiós állását mindössze 15 évesen szerezte meg, amikor Wellandben dolgozott részmunkaidőben. Ezt követően Ontario különböző városaiban, többek között Barrie-ben és Kitchenerben szerzett tapasztalatot, mielőtt végül a CHCH-hoz csatlakozott.

A CHCH-nál töltött ideje alatt déli talkshow-kat és hírműsorokat vezetett. Emellett kulcsszerepet játszott a CHCH csapatában, amely több millió dollárt gyűjtött a McMaster Gyermekkórház és különböző jótékonysági szervezetek számára.

Évekig Connie Smith mellett társműsorvezetője volt a CHCH Evening News című hírműsornak. Munkásságát számos elismeréssel jutalmazták, többek között az RTDNA Életműdíjjal és a Királynő Jubileumi Érdemrendjével. 2001-ben elnyerte a „Hamilton Év Polgára” díjat is. Utoljára 2008 decemberében volt látható a képernyőn - írja a Mirror.

A közösségi médiában rengetegen emlékeznek meg a legendás műsorvezetőről:

Mindig pozitív, vidám fickó volt, amikor összefutottam vele a tévéállomáson, amikor hangfelvételeket készítettem, vagy a Sanford Avenue-n található McLean-Hanna Stúdiójában. Mindig szakított időt egy rövid beszélgetésre vagy egy történet megosztására.

Megbízható hírműsorvezető volt, tisztelte a szakmáját, mindig rendezett megjelenésű volt, és mindig kész volt segíteni a helyi nonprofit szervezeteknek műsorvezetéssel, a nyomtatott sajtóban való megjelenéssel, vagy egyenesen olyan helyek támogatásával, mint például a Mac Kids. Példát mutatott nekünk, más műsorkészítőknek is, hogy mi is szánjunk időt önkéntes munkára, és olyan szintű professzionalizmust mutatott, amelyre mi is törekedhetünk.