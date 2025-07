A tudósok sem értik: ezek a múmiák még mindig mozognak

Mozgó múmiára gondolva elsőként A Múmia című film élő-halottja jut eszünkbe, és bár ezúttal nem életre kelt holttestekről van szó, a valóságban is előfordul, hogy egy-egy mumifikált tetem megmozdul. Az egyik legismertebb ilyen eset az angliai Manchester Múzeumban történt, ahol egy ókori egyiptomi szobormúmia – pontosabban egy balzsamozott tetem – több nap alatt lassan, magától elfordult egy vitrinen belül, miközben a környezetében semmi sem mozdult meg. Hasonló rejtélyes mozgásokról számoltak be Olaszországban, a híres Rosalia Lombardo esetében is. A spanyolnáthában 1920-ban elhunyt olasz kislány holttestén néha úgy tűnik, mintha kinyílnának a szemek. Bár egyes tudósok a levegő páratartalmára és a fényviszonyokra hivatkoznak magyarázatként, sokan máig nem tudják biztosan, mi okozza ezeket a furcsa aktivitásokat – és hogy valóban puszta véletlenről, vagy valami többről van-e szó. Nézzük meg közelebbről ezeket az múmiákkal kapcsolatos rejtélyes eseteket!

Még a tudomány sem tudja mindig, mi okozhatja a múmiák mozgását.

Fotó: lensfield / Shutterstock

Múmiák, amelyek a mai napig megmozdulnak

A manchesteri „mozgó múmia” – a Neb-Senu szobor rejtélye

Az egyik legismertebb eset a Manchesteri Múzeumban történt. Egy 4000 éves egyiptomi szobrocskáról, amely Neb-Senu nevét viseli, felvétel is készült, amint napközben lassan, szinte észrevétlenül 180 fokot fordul a tengelye körül – magától, zárt vitrinben. A múzeumi dolgozók először tréfára vagy vibrációra gyanakodtak, ám a tudósok sem tudtak konkrét választ adni: a múmia alatta lévő üvegfelület tökéletesen sík volt, rezgést nem mértek, és huzat sem érhette a tetemet. A videó ma is visszanézhető – és valóban, a szobor mozog.

A capuccinók múmiái – nyitott szemmel „figyelnek”?

A szicíliai Palermo városában található Capuchin katakombák nem mindennapi hely: közel 8000 természetes módon mumifikálódott test pihen ott. A legismertebb közülük Rosalia Lombardo, egy kétéves kislány teste, aki 1920-ban hunyt el – és akit a világ egyik „legszebb múmiájaként” tartanak számon. Ami meglepő, hogy a látogatók, sőt egyes kutatók szerint is a kislány szeme időnként kinyílik. Fotókon és videókon is látható, hogy a szemhéja nem teljesen zárt, néha mintha résnyire felpattanna – amit sokáig paranormális jelenségként értelmeztek. Ma már úgy vélik, ez egy optikai illúzió lehet, amit a beszűrődő fény és a test pozíciójának kombinációja okoz – de a nyugtalanító érzés így is megmarad.