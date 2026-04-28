A szakértők is zavarba estek: döbbenetes, mit fedeztek fel a Marson!

Szokatlan képződményeket észlelt a Marson a NASA Curiosity nevű marsjárója. A robot különös, sokszög alakú formákat fedezett fel a bolygón, amelyek leginkább nagy, megkövesedett hüllőpikkelyekre emlékeztetnek.
Mialatt a tudósok beismerték, hogy még sosem láttam ekkora mennyiségű sziklaalakzatot, addig a közösségi média felhasználóit nagy izgalommal töltötték el a közzétett felvételek: elmondásuk szerint ugyanis a képződmények nagy hasonlóságot mutatnak a mitikus lények, a sárkányok pikkelyeivel.
Egészen olyanok, mint a pikkelyek!
- jegyezte meg az egyikük.
Sárkánypikkely! Itt sárkányok vannak!
- tette hozzá egy másik.
A lenyűgöző alakzatokat a Curiosity űrszonda azalatt örökítette meg, mialatt egy viszonylag fiatal, 10 méter széles kráter felé tartott, amelyet az űrügynökség Antofagastának nevezett el.
Sok olyan kőzet, amelyen áthaladtunk, hihetetlen textúrával rendelkezik – több ezer méhsejt alakú sokszög keresztezi a felszínüket. Láttunk már ehhez hasonló sokszögmintás kőzeteket, de a Mastcam (a kamera, amely színes képeket és videófelvételeket készíti a marsi terepről) mozaikjainkon nem tűntek ilyen drámaian bőségesnek, métereken át húzódva a talajon
- magyarázta el Abigail Fraeman, a NASA Jet Propulsion Laboratory projektvezető helyettese.
A NASA jelenleg próbálja meghatározni ezeknek a sokszögformáknak az okát, amelyek feltehetően akkor alakultak, mialatt a marsi felszín az évmilliók alatt kiszáradt és megrepedt.
Továbbra is képeket és kémiai adatokat gyűjtünk, amelyek segítenek majd megkülönböztetni a méhsejt-textúrák kialakulásának különböző hipotéziseit
– tette hozzá Abigail Fraeman.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.