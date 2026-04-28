A szakértők is zavarba estek: döbbenetes, mit fedeztek fel a Marson!

Szokatlan képződményeket észlelt a Marson a NASA Curiosity nevű marsjárója. A robot különös, sokszög alakú formákat fedezett fel a bolygón, amelyek leginkább nagy, megkövesedett hüllőpikkelyekre emlékeztetnek.

Fotó: Northfoto

Mialatt a tudósok beismerték, hogy még sosem láttam ekkora mennyiségű sziklaalakzatot, addig a közösségi média felhasználóit nagy izgalommal töltötték el a közzétett felvételek: elmondásuk szerint ugyanis a képződmények nagy hasonlóságot mutatnak a mitikus lények, a sárkányok pikkelyeivel.

Egészen olyanok, mint a pikkelyek!

- jegyezte meg az egyikük.

Sárkánypikkely! Itt sárkányok vannak!

- tette hozzá egy másik.

A lenyűgöző alakzatokat a Curiosity űrszonda azalatt örökítette meg, mialatt egy viszonylag fiatal, 10 méter széles kráter felé tartott, amelyet az űrügynökség Antofagastának nevezett el.

Sok olyan kőzet, amelyen áthaladtunk, hihetetlen textúrával rendelkezik – több ezer méhsejt alakú sokszög keresztezi a felszínüket. Láttunk már ehhez hasonló sokszögmintás kőzeteket, de a Mastcam (a kamera, amely színes képeket és videófelvételeket készíti a marsi terepről) mozaikjainkon nem tűntek ilyen drámaian bőségesnek, métereken át húzódva a talajon

- magyarázta el Abigail Fraeman, a NASA Jet Propulsion Laboratory projektvezető helyettese.

A NASA jelenleg próbálja meghatározni ezeknek a sokszögformáknak az okát, amelyek feltehetően akkor alakultak, mialatt a marsi felszín az évmilliók alatt kiszáradt és megrepedt.

Továbbra is képeket és kémiai adatokat gyűjtünk, amelyek segítenek majd megkülönböztetni a méhsejt-textúrák kialakulásának különböző hipotéziseit

– tette hozzá Abigail Fraeman.