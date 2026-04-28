209 kilométernyi szeretet: te is vehetsz Zsombinak, az esőgyereknek egy kilométert

Vannak pillanatok, amikor a sport sokkal többé válik puszta stopperóráknál és csillogó érmeknél. Amikor a Balatonfürednél eldördülő rajtjel nem egy egyéni csúcs hajszolását, hanem egy kisfiú életének megkönnyítését jelzi. Zsombi, az „esőgyerek”, aki egy világszerte egyedülálló, komplex agyi fejlődési rendellenességgel született, idén is ott volt a rajtvonalnál. A csapat jelenléte és az indulás előtti eufória az ő arcára is hatalmas mosolyt csalt. Kiss- Nagy Zsombor, az esőgyerek számára ez az élmény maga a szabadság: érezni a szelet, a közösség erejét és azt a feltétel nélküli szeretetet, ami körbeveszi őt.

Közös szívdobbanás az esőgyerekért a rajt előtt

A KésőnÉrők csapata – köztük Forest Török Benjamin – 209 kilométert küzdött végig az NN Ultrabalatonon. Minden egyes megtett méter, minden nehéz emelkedő és minden éjszakai szakasz Zsombiért szólt. A futók lábában ott lüktetett a fáradtság, de előttük egyetlen cél lebegett: egy élhetőbb jövőt teremteni ennek a különleges kisfiúnak. Bár a kilométerek értékesítése most nehezebben halad, a csapat hite megingathatatlan. Pontosan tudják, hogy Zsombi kommunikációja és szocializációja a folyamatos, áldozatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már kimagasló, de ennek a szintnek a megtartása és a további fejlődés esélye hatalmas anyagi terhet ró a családra.

Ezer kilométer Zsombiért

A küldetés azonban nem ér véget a magyar tenger partján. Forest Török Benjamin május 1. és 11. között Bulgáriában, Szófiában áll rajthoz egy embert próbáló, 10 napos Világkupa Ultrafutó versenyen. A vállalása szinte felfoghatatlan: 1000 kilométert fog lefutni tíz nap alatt, és minden egyes megtett kilométerét Zsombinak ajánlja fel. Erre a monumentális áldozatra azért van szükség, mert az esőgyerek fejlesztése kritikus ponthoz érkezett. Ahhoz, hogy továbbra is járhasson iskolába és eljusson a heti rendszerességű, életmentő kezelésekre, egy olyan speciális autóra van szüksége, amelybe a kerekesszék és a speciális ülés is biztonságosan befér. A cél 5 millió forint, amely egy biztonságos és tágas autó formájában hozhatná el a család számára a mindennapi közlekedés lehetőségét.