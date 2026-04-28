209 kilométernyi szeretet: te is vehetsz Zsombinak, az esőgyereknek egy kilométert

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 18:55
Vannak, akik futnak, mások pedig megvásárolják a futók kilométereit - így segítenek Zsombinak, az esőgyereknek. Az NN Ultrabalaton 209 kilométere nemcsak fizikai teljesítmény volt a KésőnÉrők csapatának, hanem egy közös ígéret Kiss-Nagy Zsomborért. Májusban már Szófiában, egy 1000 kilométeres világkupán futnak a kisfiú álmaiért.

Vannak pillanatok, amikor a sport sokkal többé válik puszta stopperóráknál és csillogó érmeknél. Amikor a Balatonfürednél eldördülő rajtjel nem egy egyéni csúcs hajszolását, hanem egy kisfiú életének megkönnyítését jelzi. Zsombi, az „esőgyerek”, aki egy világszerte egyedülálló, komplex agyi fejlődési rendellenességgel született, idén is ott volt a rajtvonalnál. A csapat jelenléte és az indulás előtti eufória az ő arcára is hatalmas mosolyt csalt. Kiss- Nagy Zsombor, az esőgyerek számára ez az élmény maga a szabadság: érezni a szelet, a közösség erejét és azt a feltétel nélküli szeretetet, ami körbeveszi őt.

Zsombi az esőgyerek
A KésőnÉrők csapata Zsombiért, az esőgyerekért 209 kilométert küzdött végig az NN Ultrabalatonon
Fotó:   olvasói felvétel

Közös szívdobbanás az esőgyerekért a rajt előtt

A KésőnÉrők csapata – köztük Forest Török Benjamin – 209 kilométert küzdött végig az NN Ultrabalatonon. Minden egyes megtett méter, minden nehéz emelkedő és minden éjszakai szakasz Zsombiért szólt. A futók lábában ott lüktetett a fáradtság, de előttük egyetlen cél lebegett: egy élhetőbb jövőt teremteni ennek a különleges kisfiúnak. Bár a kilométerek értékesítése most nehezebben halad, a csapat hite megingathatatlan. Pontosan tudják, hogy Zsombi kommunikációja és szocializációja a folyamatos, áldozatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már kimagasló, de ennek a szintnek a megtartása és a további fejlődés esélye hatalmas anyagi terhet ró a családra.

Ezer kilométer Zsombiért

A küldetés azonban nem ér véget a magyar tenger partján. Forest Török Benjamin május 1. és 11. között Bulgáriában, Szófiában áll rajthoz egy embert próbáló, 10 napos Világkupa Ultrafutó versenyen. A vállalása szinte felfoghatatlan: 1000 kilométert fog lefutni tíz nap alatt, és minden egyes megtett kilométerét Zsombinak ajánlja fel. Erre a monumentális áldozatra azért van szükség, mert az esőgyerek fejlesztése kritikus ponthoz érkezett. Ahhoz, hogy továbbra is járhasson iskolába és eljusson a heti rendszerességű, életmentő kezelésekre, egy olyan speciális autóra van szüksége, amelybe a kerekesszék és a speciális ülés is biztonságosan befér. A cél 5 millió forint, amely egy biztonságos és tágas autó formájában hozhatná el a család számára a mindennapi közlekedés lehetőségét.

Hogyan válhatsz te is kilométergazdává?

Minden pillanat tiszta boldogság volt, mert végig éreztem, hogy Zsombiért küzdöttek” 

– mondta meghatódottan Kiss Brigitta, a gyermek édesanyja a verseny után. Bár az Ultrabalaton véget ért, a küldetés folytatódik, és a kilométerek még mindig „örökbefogadhatók”. Egy kilométer jelképes ára 1000 forint – talán egy hamburger vagy egy mozijegy ára, de Zsombi ,az esőgyerek számára ez a fejlődés lehetőségét és a világra nyíló kaput jelenti. Mutassuk meg, mire képes ez a közösség, ha összefog! A „KésőnÉrők” közleménnyel indított adományok közvetlenül az alapítványhoz kerülnek, hogy Zsombi ne csak lélekben, hanem fizikailag is eljuthasson oda, ahol megkaphatja a szükséges segítséget.

Ha segíteni szeretnél ITT veheted fel a kapcsolatot a családdal!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
