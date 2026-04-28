„Ez a k*rva nem tud olvasni?” — Kifakadt a Jóbarátok szupersztárja: mérgező, perverz közegben forgatták a sorozatot

A Jóbarátok 10 évadon keresztül formálta egy generáció humorérzékét egyedi, átélhető történeteivel. Tették ezt egy ikonikus szereplőgárdával: akik nem mások voltak, mint a divatőrült Rachel (Jennifer Aniston), a reménytelenül romantikus Ross (David Schwimmer), a tisztaságmániás Monica (Courtney Cox), a szarkasztikus Chandler (Matthew Perry), a rejtélyes múltú, különc Phoebe (Lisa Kudrow) és nem utolsósorban az egyszerű gondolkodású szépfiú, Joey (Matt LeBlanc). A sorozat erényének tekinthető, hogy érezhetően jó hangulat árad az epizódokból, de amolyan nyílt titok volt azóta, hogy azért ez nem volt mindig így.

A Jóbarátok szereposztásából Lisa Kudrow úgy érezte, hogy merőben kilógott — ami valahol igaz, de jól állt neki (Fotó: PA)

Lisa Kudrow őszintén beszélt a Jóbarátok íróiról

Lisa Kudrow játszotta a Jóbarátok szabadszellemű karakterét, Phoebe Buffayt. Ő volt a csapatban az, aki a komikusan zűrös múltjával és a legfurcsább megszólalásaival adott hozzá a sorozat humorához, nem beszélve a Jóbarátok főcímzenéjéhez hasonlóan ikonikus Büdös macskáról — amit egyébként a színésznő részegen írt egy barátnőjével, miközben amúgy utál gitározni és zenélni. Ő maga egyébként úgy gondolja, hogy a nézőket inkább Rachel és Monica érdekelte jobban, de azért lássuk be, ő is fontos szerepet játszott a sorozatban.

A különc karaktert játszó színésznő legutóbb a londoni The Times-nak adott interjút, ahol kendőzetlenül őszintén fogalmazta meg őszinte véleményét a munkakörnyezetéről — különösen a Jóbarátok íróiról:

Nagyon sok aljas dolog történt a színfalak mögött. Ne feledjük, hogy egy 400 fős élő közönség előtt vettük fel az epizódokat és ha elrontottál egyetlen sort, vagy nem mondtad vissza az írók szövegét úgy, ahogy a papíron is van, olyanokat mondtak, hogy „Ez a k*rva nem tud olvasni? Meg se próbálja. Elb*szta a szövegemet!”

Mondhatni, ez még az enyhébb tényező volt a kifejezetten toxikus környezetben. Az íróknak külön szobájuk volt, ahol közösen kényelmetlen mértékekben beszélték ki a főszereplőket — főleg a nőket:

Az írók mindig sokáig bent maradtak, ahol legmélyebb szexuális fantáziájukat beszélték ki Jennifer Anistonról és Courtney Coxról. Brutális volt, ahogy kiveséztek minket. Főleg férfiak voltak ott, akik hajnali háromig fent voltak, hogy írják a sorozatot, szóval úgy voltam vele, hogy „Mondjatok amit akartok, mert a nap végén úgysem számít.”