Döbbenetes látvány fogadta a járókelőket: meztelenül sétált egy nő a lakótelepen

A nagyszombati Prednádražie lakótelep lakóit megdöbbentő látvány fogadta. Egy nő ugyanis fényes nappal az utcán ruha nélkül sétált. Míg a járókelőket sokkolta a jelenet, a helyszínre már úton voltak a hatóságok.

Orvosi segítségre szorult a lakótelepen meztelenül sétáló nő

A szokatlan bejelentés április 27-én, hétfő délután érkezett a segélyhívó vonalhoz. A telefonáló egy teljesen meztelen nőről tett bejelentést, aki a forgalmas lakótelepen sétál. A kiérkező járőrök a nőt a Prednádražie lakótelep peremén találták meg.

A hatóságok azonnal intézkedtek és ellenőrizték a nőt és közrend megsértése miatt helyszíni bírságot szabtak ki rá. Bár az eset bírsággal zárult, a szokatlan történet itt még nem ért véget. A nő valószínűleg szakellátást igényelt, ezért késő este kórházba szállították. A rendelkezésre álló információk szerint jelenleg nagyszombati kórház pszichiátriai osztályán kezelik - számolt be róla a Paraméter.