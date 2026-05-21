Drámai bejelentést tett a segélyhívón egy férfi: „UFO-k, zombik és szellemek vannak itt”

Annyit zaklatta a 911-es segélyhívón dolgozókat egy amerikai férfi, hogy letartóztatták őt. A 34 éves Clintos Nelan ugyanis többször azzal hívta őket, hogy zombik, szellemek, UFO-k jelentek meg nála. Erről pedig többször is jelentést tett. Olyan sokszor, hogy a hatóságok a segélyhívó rendszerrel való visszaélés és magát rendőrnek való kiadás miatt vádat emeltek ellene.

UFO-kat, zombikat, szellemeket látott otthonánál. Fotó: pamela ranya / shutterstock

Az elkinsi férfi habár a legtöbbször csak az állítottak, különböző emberek és lények zaklatják őt, egyszer azt is előadta, hogy ő egy lousianai rendőr. Tette miatt nyomozást indítottak ellene, amely alatt kiderült, hogy Nelan tudatosan használta fel helytelenül a segélyhívó rendszert, olyan eseményeket jelentve be, amelyek valójában nem történtek meg.

Bűncselekménye miatt jelenleg őrizetben tartják, ahonnan csak 2500 dolláros, kb. 777 ezer forintos óvadékának kifizetését követően szabadulhatna tárgyalásáig - írja a WDTV.